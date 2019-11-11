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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 424
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
58
Всього голосів : 424
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:10

  Ромасик написав:тоже 100 грн не хватает :!:

хех, теж першою провели по рахунку операцію, яка зроблена наступного дня після насправді першої, і вона менша 100 грн. От скунсяка! :lol:
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 13:41

У кого есть опыт?

Как ходят СЭПы на Коко дебетную с КДВ Привата через П24?
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:00

какую максимально сумму перевести можно с карточки другого банка в приложении forward online?

Чисто технически и чтобы не попасть под фин.моиторинг?
И сколько за раз можно? 40 тыс отправляется, 50- уже нет
Где можно это узнать\почитать?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  guntherhouse777 написав:0 грн.
См.календарь К

А, а я про бонус за опреции по дебетке. За 100 грн. обещают 100 грн. вернуть
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:18

  octopus написав:Как ходят СЭПы на Коко дебетную с КДВ Привата через П24?

Так завтра тільки вирушать в дорогу. Ні?
А сьогоднішні платьожики дуже тормозяться...кажуть що всі ринулись на розпродажі. :)
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:06

  octopus написав:Как ходят СЭПы на Коко дебетную с КДВ Привата через П24?

Я из бизнес приват без проблем перевожу. Максимум полчаса.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 11:57

Решил оформить кредитную КоКо для коллекции, сегодня иду в местный "Кредитный центр" (отделений у нас нет давно).
Какие подводные камни? Страховки подсовывают? Что надо отключить при открытии?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 12:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Искатель написав:Страховки подсовывают? Что надо отключить при открытии?

Підсовують, можна пізніш відмовитись. Смс відключити чи запушити. Перші покупки мб. на 100грн або одну таку і почекати поки проведуть по щоту, бо не буде бонуса 100грн
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 12:13

  chipmunk написав:
  Искатель написав:Страховки подсовывают? Что надо отключить при открытии?

Підсовують, можна пізніш відмовитись. Смс відключити чи запушити. Перші покупки мб. на 100грн або одну таку і почекати поки проведуть по щоту, бо не буде бонуса 100грн

Только позже? А сразу при открытии - нет?

Кредитный лимит, как я понял, со скрипом наливают? А когда становится ясно, дадут кредлимит или нет? Сразу или потом?
Искатель
 
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