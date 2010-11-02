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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3543354435453546

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 424
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
58
Всього голосів : 424
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 12:19

  chipmunk написав:
  Искатель написав:А когда становится ясно, дадут кредлимит или нет? Сразу или потом?

мені за півгодини передзвонили що так
  Искатель написав:Только позже? А сразу при открытии - нет?

Хтось тут писав що відмовився зразу, гляньте кілька сторінок назад


Мне просто вот что интересно: я увидел, что кто-то отказался забирать карту из-за того, что не налили кредлимит. Т.е. карты не сразу выдают? Они их что, именные делают?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 12:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Искатель написав:Т.е. карты не сразу выдают? Они их что, именные делают?

Іменну за гроші. Митттєву видають після (не)оформлення кредліміту
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 12:41

+0.5%

для 0.5 к депозиту надо 30т с чужой карты
а как же 14999?

30т и не выпустит, и не впустит?
или я чего-то не понимаю?
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:10

  chipmunk написав:
  Искатель написав:Т.е. карты не сразу выдают? Они их что, именные делают?

Іменну за гроші. Митттєву видають після (не)оформлення кредліміту


Пришел в 12-00. Сказали, что через полчаса перезвонят, налили ли кредитний лимит. Звонок в 16-30! - отказ (просил 10к). Сказали, что подумаю... Звонок того же менеджера через 3 дня. Прийдите заберите - налили 10к гривен. Болт - ложка к обеду дорога!
Востаннє редагувалось jay2004 в Вів 12 лис, 2019 13:11, всього редагувалось 1 раз.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:10

  chipmunk написав:
  Искатель написав:Страховки подсовывают? Что надо отключить при открытии?

Підсовують, можна пізніш відмовитись. Смс відключити чи запушити. Перші покупки мб. на 100грн або одну таку і почекати поки проведуть по щоту, бо не буде бонуса 100грн

Пуши=СМС=17 грн.
Или не так?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:19

  v57 написав:для 0.5 к депозиту надо 30т с чужой карты
а как же 14999?

30т и не выпустит, и не впустит?
или я чего-то не понимаю?


а якщо з чужого рахунку (по СЕП)
буде акція?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коко кард - Безкоштовно знимайте та переказуйте кредитные кошти и что никакой комиссии нет?
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:26

  isen написав:Коко кард - Безкоштовно знимайте та переказуйте кредитные кошти и что никакой комиссии нет?

Нет. Просто платите за кредит
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:35

  greenozon написав:
  v57 написав:для 0.5 к депозиту надо 30т с чужой карты
а как же 14999?

30т и не выпустит, и не впустит?
или я чего-то не понимаю?


а якщо з чужого рахунку (по СЕП)
буде акція?

хз
мож представитель
выскажется
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:52

  Stringer написав:
  isen написав:Коко кард - Безкоштовно знимайте та переказуйте кредитные кошти и что никакой комиссии нет?

Нет. Просто платите за кредит

Эта операция входит в льготный период?
isen
 
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