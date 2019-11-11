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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лис, 2019 12:19
chipmunk написав: Искатель написав:
А когда становится ясно, дадут кредлимит или нет? Сразу или потом?
мені за півгодини передзвонили що так
Искатель написав:
Только позже? А сразу при открытии - нет?
Хтось тут писав що відмовився зразу, гляньте кілька сторінок назад
Мне просто вот что интересно: я увидел, что кто-то отказался забирать карту из-за того, что не налили кредлимит. Т.е. карты не сразу выдают? Они их что, именные делают?
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Додано: Вів 12 лис, 2019 12:27
Искатель написав:
Т.е. карты не сразу выдают? Они их что, именные делают?
Іменну за гроші. Митттєву видають після (не)оформлення кредліміту
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Вів 12 лис, 2019 12:41
для 0.5 к депозиту надо 30т с чужой карты
а как же 14999?
30т и не выпустит, и не впустит?
или я чего-то не понимаю?
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v57
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Додано: Вів 12 лис, 2019 13:10
chipmunk написав: Искатель написав:
Т.е. карты не сразу выдают? Они их что, именные делают?
Іменну за гроші. Митттєву видають після (не)оформлення кредліміту
Пришел в 12-00. Сказали, что через полчаса перезвонят, налили ли кредитний лимит. Звонок в 16-30! - отказ (просил 10к). Сказали, что подумаю... Звонок того же менеджера через 3 дня. Прийдите заберите - налили 10к гривен. Болт - ложка к обеду дорога!
Востаннє редагувалось jay2004
в Вів 12 лис, 2019 13:11, всього редагувалось 1 раз.
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jay2004
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Додано: Вів 12 лис, 2019 13:10
chipmunk написав: Искатель написав:
Страховки подсовывают? Что надо отключить при открытии?
Підсовують, можна пізніш відмовитись. Смс відключити чи запушити. Перші покупки мб. на 100грн або одну таку і почекати поки проведуть по щоту, бо не буде бонуса 100грн
Пуши=СМС=17 грн.
Или не так?
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guntherhouse777
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Додано: Вів 12 лис, 2019 13:19
v57 написав:
для 0.5 к депозиту надо 30т с чужой карты
а как же 14999?
30т и не выпустит, и не впустит?
или я чего-то не понимаю?
а якщо з чужого рахунку (по СЕП)
буде акція?
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greenozon
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Додано: Вів 12 лис, 2019 13:22
Коко кард - Безкоштовно знимайте та переказуйте кредитные кошти и что никакой комиссии нет?
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isen
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Додано: Вів 12 лис, 2019 13:26
isen написав:
Коко кард - Безкоштовно знимайте та переказуйте кредитные кошти и что никакой комиссии нет?
Нет. Просто платите за кредит
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Вів 12 лис, 2019 13:35
greenozon написав: v57 написав:
для 0.5 к депозиту надо 30т с чужой карты
а как же 14999?
30т и не выпустит, и не впустит?
или я чего-то не понимаю?
а якщо з чужого рахунку (по СЕП)
буде акція?
хз
мож представитель
выскажется
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Додано: Вів 12 лис, 2019 13:52
Stringer написав: isen написав:
Коко кард - Безкоштовно знимайте та переказуйте кредитные кошти и что никакой комиссии нет?
Нет. Просто платите за кредит
Эта операция входит в льготный период?
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isen
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