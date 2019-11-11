По дебетной коко в ноябре нет приветственого бонуса за 1 операцию на 100 гривен?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лис, 2019 13:57
По дебетной коко в ноябре нет приветственого бонуса за 1 операцию на 100 гривен?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Вів 12 лис, 2019 14:05
Нет конечно
Никто вам бесплатно наличные деньги никогда не даст - либо есть комиссия и операция в грейсе, как у привата, либо наоборот, комисси нет, но начинают капать проценты по кредиту, как здесь или у аллы
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Вів 12 лис, 2019 14:07
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