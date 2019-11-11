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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3544354535463547

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 424
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
58
Всього голосів : 424
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:57

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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:05

  isen написав:
  Stringer написав:
  isen написав:Коко кард - Безкоштовно знимайте та переказуйте кредитные кошти и что никакой комиссии нет?

Нет. Просто платите за кредит

Эта операция входит в льготный период?

Нет конечно
Никто вам бесплатно наличные деньги никогда не даст - либо есть комиссия и операция в грейсе, как у привата, либо наоборот, комисси нет, но начинают капать проценты по кредиту, как здесь или у аллы
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:07

  isen написав:
  Stringer написав:
  isen написав:Коко кард - Безкоштовно знимайте та переказуйте кредитные кошти и что никакой комиссии нет?

Нет. Просто платите за кредит

Эта операция входит в льготный период?

Ні, не входить
Всього лиш без плати за зняття кредитних коштів
KVV
 
Повідомлень: 208
З нами з: 29.11.18
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