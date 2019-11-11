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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3544354535463547

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 424
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
58
Всього голосів : 424
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:57

https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=0e4ddbeb3496cb83520a4758319ac4c3
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=27a8650c13d58b862d73c6a106450f04Зображення
По дебетной коко в ноябре нет приветственого бонуса за 1 операцию на 100 гривен?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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J
 
Повідомлень: 4622
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Подякували: 202 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:05

  isen написав:
  Stringer написав:
  isen написав:Коко кард - Безкоштовно знимайте та переказуйте кредитные кошти и что никакой комиссии нет?

Нет. Просто платите за кредит

Эта операция входит в льготный период?

Нет конечно
Никто вам бесплатно наличные деньги никогда не даст - либо есть комиссия и операция в грейсе, как у привата, либо наоборот, комисси нет, но начинают капать проценты по кредиту, как здесь или у аллы
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:07

  isen написав:
  Stringer написав:
  isen написав:Коко кард - Безкоштовно знимайте та переказуйте кредитные кошти и что никакой комиссии нет?

Нет. Просто платите за кредит

Эта операция входит в льготный период?

Ні, не входить
Всього лиш без плати за зняття кредитних коштів
KVV
 
Повідомлень: 208
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Подякував: 3 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:41

  jay2004 написав:
Пришел в 12-00. Сказали, что через полчаса перезвонят, налили ли кредитний лимит. Звонок в 16-30! - отказ (просил 10к). Сказали, что подумаю... Звонок того же менеджера через 3 дня. Прийдите заберите - налили 10к гривен. Болт - ложка к обеду дорога!


Пришел в 14:00, вышел около 16:00. Перезвонили в течение часа после подачи заявки (кстати, заявка на сайте - пофиг, пришлось по новой подавать). Дали 10к (как и просил).
СМС-информирование - не подключали. СМС-выписку - сказали, можно отключить только на следующий день. Страховку - не подключали (вроде). Кстати, а как можно увидеть, подключили страховку или нет? договор страхования точно не подписывал.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:45

А как правильно действовать, чтобы получить приветственный бонус 100 грн?
Я так понял,читая ветку, что можно и пролететь с ним...
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кто подскажет - БвК уже нет в линейке , вместо нее вот эта КоКо (при продлении , открытии нового пакета )?
Batarejkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:48

  J написав:https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=0e4ddbeb3496cb83520a4758319ac4c3
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=27a8650c13d58b862d73c6a106450f04[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=7ec104a03563f3376cbb04f7a985221c]
По дебетной коко в ноябре нет приветственого бонуса за 1 операцию на 100 гривен?

Есть, но говорят 100 грн. должна быть первой операцией
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:49

  Batarejkin написав:Кто подскажет - БвК уже нет в линейке , вместо нее вот эта КоКо (при продлении , открытии нового пакета )?


Продлевают (перевыпуск)... При открытии - только КоКо.
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jay2004
 
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