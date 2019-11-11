По дебетной коко в ноябре нет приветственого бонуса за 1 операцию на 100 гривен?
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Додано: Вів 12 лис, 2019 13:57
По дебетной коко в ноябре нет приветственого бонуса за 1 операцию на 100 гривен?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Вів 12 лис, 2019 14:05
Нет конечно
Никто вам бесплатно наличные деньги никогда не даст - либо есть комиссия и операция в грейсе, как у привата, либо наоборот, комисси нет, но начинают капать проценты по кредиту, как здесь или у аллы
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Вів 12 лис, 2019 14:07
Додано: Вів 12 лис, 2019 16:41
Пришел в 14:00, вышел около 16:00. Перезвонили в течение часа после подачи заявки (кстати, заявка на сайте - пофиг, пришлось по новой подавать). Дали 10к (как и просил).
СМС-информирование - не подключали. СМС-выписку - сказали, можно отключить только на следующий день. Страховку - не подключали (вроде). Кстати, а как можно увидеть, подключили страховку или нет? договор страхования точно не подписывал.
Додано: Вів 12 лис, 2019 16:45
А как правильно действовать, чтобы получить приветственный бонус 100 грн?
Я так понял,читая ветку, что можно и пролететь с ним...
Додано: Вів 12 лис, 2019 16:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кто подскажет - БвК уже нет в линейке , вместо нее вот эта КоКо (при продлении , открытии нового пакета )?
Додано: Вів 12 лис, 2019 16:48
Есть, но говорят 100 грн. должна быть первой операцией
Додано: Вів 12 лис, 2019 16:49
Продлевают (перевыпуск)... При открытии - только КоКо.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 17:08
Говорят, курей доят
Но ведь нету же 100 грн по дебетной. Читайте документы
Додано: Вів 12 лис, 2019 17:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
Сделать первую операцию от 100 грн и ждать чтоб она прошла по счету это чтоб наверняка, или первые операции делать от 100 грн.
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