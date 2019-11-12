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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3545354635473548

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 18:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Для вимкнення смс-інфо по КОКОшніку достатньо вимкнути його в додатку?
Кочевник
 
Повідомлень: 1062
З нами з: 16.02.17
Подякував: 182 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 00:30

  dengon написав:
  demichh написав:Есть, но говорят 100 грн. должна быть первой операцией

Говорят, курей доят :)
Но ведь нету же 100 грн по дебетной. Читайте документы
https://www.forward-bank.com/about/acti ... /Umovy.PDF

Видел картинку в начале месяца тут выкладывали, и при оформлении сказали что будет 100 грн. За дебету. Но я протупил, сделал 1 операцию не на 100 грн. И закрыл на днях карту, так что не проверю :)
demichh
 
Повідомлень: 2179
З нами з: 09.12.10
Подякував: 115 раз.
Подякували: 116 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 01:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

Первой операцией оплатил счет в заведении на пару сотен, никакого бонуса не заметил
NDV
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Повідомлень: 55
З нами з: 09.06.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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  #<1 ... 3545354635473548
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