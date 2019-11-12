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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лис, 2019 18:20
Для вимкнення смс-інфо по КОКОшніку достатньо вимкнути його в додатку?
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Кочевник
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Додано: Сер 13 лис, 2019 00:30
Видел картинку в начале месяца тут выкладывали, и при оформлении сказали что будет 100 грн. За дебету. Но я протупил, сделал 1 операцию не на 100 грн. И закрыл на днях карту, так что не проверю
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Додано: Сер 13 лис, 2019 01:15
Первой операцией оплатил счет в заведении на пару сотен, никакого бонуса не заметил
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NDV
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Вів 12 лис, 2019 21:28
ramaz
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