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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лис, 2019 18:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
Для вимкнення смс-інфо по КОКОшніку достатньо вимкнути його в додатку?
Додано: Сер 13 лис, 2019 00:30
Видел картинку в начале месяца тут выкладывали, и при оформлении сказали что будет 100 грн. За дебету. Но я протупил, сделал 1 операцию не на 100 грн. И закрыл на днях карту, так что не проверю
Додано: Сер 13 лис, 2019 01:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
Первой операцией оплатил счет в заведении на пару сотен, никакого бонуса не заметил
Додано: Сер 13 лис, 2019 05:32
Кэшбеки были только разово, в октябре, или же будут регулярно?
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