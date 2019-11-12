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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лис, 2019 18:20
Для вимкнення смс-інфо по КОКОшніку достатньо вимкнути його в додатку?
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Додано: Сер 13 лис, 2019 00:30
Видел картинку в начале месяца тут выкладывали, и при оформлении сказали что будет 100 грн. За дебету. Но я протупил, сделал 1 операцию не на 100 грн. И закрыл на днях карту, так что не проверю
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Додано: Сер 13 лис, 2019 01:15
Первой операцией оплатил счет в заведении на пару сотен, никакого бонуса не заметил
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Додано: Сер 13 лис, 2019 05:32
Кэшбеки были только разово, в октябре, или же будут регулярно?
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Додано: Сер 13 лис, 2019 06:51
jay2004 написав: Batarejkin написав:
Кто подскажет - БвК уже нет в линейке , вместо нее вот эта КоКо (при продлении , открытии нового пакета )?
Продлевают (перевыпуск)... При открытии - только КоКо.
Мало того, теперь КК для новых у Форварда всего одна-Коко.
А не список на А4, как было раньше.
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guntherhouse777
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