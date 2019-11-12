Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лис, 2019 18:20
Для вимкнення смс-інфо по КОКОшніку достатньо вимкнути його в додатку?
Кочевник
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Додано: Сер 13 лис, 2019 00:30
Видел картинку в начале месяца тут выкладывали, и при оформлении сказали что будет 100 грн. За дебету. Но я протупил, сделал 1 операцию не на 100 грн. И закрыл на днях карту, так что не проверю
demichh
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Додано: Сер 13 лис, 2019 01:15
Первой операцией оплатил счет в заведении на пару сотен, никакого бонуса не заметил
NDV
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Додано: Сер 13 лис, 2019 05:32
Кэшбеки были только разово, в октябре, или же будут регулярно?
In HODL we trust
Tegularius
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Додано: Сер 13 лис, 2019 06:51
jay2004 написав: Batarejkin написав:
Кто подскажет - БвК уже нет в линейке , вместо нее вот эта КоКо (при продлении , открытии нового пакета )?
Продлевают (перевыпуск)... При открытии - только КоКо.
Мало того, теперь КК для новых у Форварда всего одна-Коко.
А не список на А4, как было раньше.
guntherhouse777
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Додано: Сер 13 лис, 2019 10:55
Кстати, всем открывающим Ко-Ко. Надо еще позвонить на горячую линию и отключить "СМС-выписку" (или как это правильно называется). Это не СМС-информирование, это другая услуга, тоже платная. И отключить ее можно на следующий день после активации карты.
Искатель
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Додано: Сер 13 лис, 2019 10:59
guntherhouse777 написав: jay2004 написав: Batarejkin написав:
Кто подскажет - БвК уже нет в линейке , вместо нее вот эта КоКо (при продлении , открытии нового пакета )?
Продлевают (перевыпуск)... При открытии - только КоКо.
Мало того, теперь КК для новых у Форварда всего одна-Коко.
А не список на А4, как было раньше.
1 клієнт =1 карті. Толку що в банка буде 10 кред карток? В інших банках максимум 2)
tarasum
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Додано: Сер 13 лис, 2019 11:03
Искатель написав:
Кстати, всем открывающим Ко-Ко. Надо еще позвонить на горячую линию и отключить "СМС-выписку" (или как это правильно называется). Это не СМС-информирование, это другая услуга, тоже платная. И отключить ее можно на следующий день после активации карты.
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... -debit.pdf
де тут ця виписка?
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