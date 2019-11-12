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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3545354635473548

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 18:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Для вимкнення смс-інфо по КОКОшніку достатньо вимкнути його в додатку?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 00:30

  dengon написав:
  demichh написав:Есть, но говорят 100 грн. должна быть первой операцией

Говорят, курей доят :)
Но ведь нету же 100 грн по дебетной. Читайте документы
https://www.forward-bank.com/about/acti ... /Umovy.PDF

Видел картинку в начале месяца тут выкладывали, и при оформлении сказали что будет 100 грн. За дебету. Но я протупил, сделал 1 операцию не на 100 грн. И закрыл на днях карту, так что не проверю :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 01:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

Первой операцией оплатил счет в заведении на пару сотен, никакого бонуса не заметил
NDV
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 05:32

Кэшбеки были только разово, в октябре, или же будут регулярно?
In HODL we trust
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 06:51

  jay2004 написав:
  Batarejkin написав:Кто подскажет - БвК уже нет в линейке , вместо нее вот эта КоКо (при продлении , открытии нового пакета )?


Продлевают (перевыпуск)... При открытии - только КоКо.

Мало того, теперь КК для новых у Форварда всего одна-Коко.
А не список на А4, как было раньше.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:55

Кстати, всем открывающим Ко-Ко. Надо еще позвонить на горячую линию и отключить "СМС-выписку" (или как это правильно называется). Это не СМС-информирование, это другая услуга, тоже платная. И отключить ее можно на следующий день после активации карты.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:59

  guntherhouse777 написав:
  jay2004 написав:
  Batarejkin написав:Кто подскажет - БвК уже нет в линейке , вместо нее вот эта КоКо (при продлении , открытии нового пакета )?


Продлевают (перевыпуск)... При открытии - только КоКо.

Мало того, теперь КК для новых у Форварда всего одна-Коко.
А не список на А4, как было раньше.

1 клієнт =1 карті. Толку що в банка буде 10 кред карток? В інших банках максимум 2)
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:03

  Искатель написав:Кстати, всем открывающим Ко-Ко. Надо еще позвонить на горячую линию и отключить "СМС-выписку" (или как это правильно называется). Это не СМС-информирование, это другая услуга, тоже платная. И отключить ее можно на следующий день после активации карты.

https://www.forward-bank.com/cards/koko ... -debit.pdf
де тут ця виписка?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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