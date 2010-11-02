Розумів це як СМС інформування.
Де тоді СМС інформування?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 13:37
Розумів це як СМС інформування.
Де тоді СМС інформування?
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Додано: Сер 13 лис, 2019 14:12
Три Андрія в банці верховодять.
На місце батечки КоКо карти взяли кадра від Ахметбая.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:39
у клієнта може бути велика сім'я, і один член сім'ї матиме куку, інший, наприклад ізю. Умови обслуговування різні.
Зарабатывайте
Додано: Сер 13 лис, 2019 17:03
как работает календарь покупок по ИЗЕ ?
каждый месяц или только в те месяцы когда смс от банка приходит?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:09
Форвард свернул кобренд програму с ИЗИПЕЙ и не выдает кредитки ИЗИПЕЙ?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Сер 13 лис, 2019 17:12
Так Костя пішов - це Він Ізю сюди привів.
Після нього лишилась тільки карта КОсті КОшеленко.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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