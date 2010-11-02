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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3546354735483549

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:37

  octopus написав:
  Квесторе_поверніться написав:де тут ця виписка?

9. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у вигляді
9.1. текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс» - 5 грн.
9.2. шляхом PUSH-повідомлень - не тарифікується

Розумів це як СМС інформування.
Де тоді СМС інформування?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:12

https://minfin.com.ua/2019/11/07/39637737/
Три Андрія в банці верховодять. :)
На місце батечки КоКо карти взяли кадра від Ахметбая.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30157
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:39

  tarasum написав:1 клієнт =1 карті. Толку що в банка буде 10 кред карток? В інших банках максимум 2)

у клієнта може бути велика сім'я, і один член сім'ї матиме куку, інший, наприклад ізю. Умови обслуговування різні.
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:03

  Ромасик написав:у клієнта може бути велика сім'я, і один член сім'ї матиме куку, інший, наприклад ізю. Умови обслуговування різні.

как работает календарь покупок по ИЗЕ ?
каждый месяц или только в те месяцы когда смс от банка приходит?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4634
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:09

Форвард свернул кобренд програму с ИЗИПЕЙ и не выдает кредитки ИЗИПЕЙ?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:12

  BBC написав:Форвард свернул кобренд програму с ИЗИПЕЙ и не выдает кредитки ИЗИПЕЙ?

Так Костя пішов - це Він Ізю сюди привів.
Після нього лишилась тільки карта КОсті КОшеленко.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30157
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
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