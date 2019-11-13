RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3547354835493550

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 01:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Хто хоче дати мені своє реферальне посилання (в приват) для отримання ко-ко? Воно одне для обидвох продуктів (депозитна і кредитна)?
Slx
 
Повідомлень: 277
З нами з: 23.07.18
Подякував: 84 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3547354835493550
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 656, 657, 658
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6573 1528138
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 00:30
Nighthawk
А-Банк 1 ... 1408, 1409, 1410
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14092 1955284
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лис, 2019 23:49
ol_zy
Універсал (Universal Bank) 1 ... 637, 638, 639
Anonymous » Чет 07 чер, 2007 13:03
6382 1443414
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лис, 2019 22:50
stas_rst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.