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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лис, 2019 01:54
Хто хоче дати мені своє реферальне посилання
(в приват) для отримання ко-ко? Воно одне для обидвох продуктів (депозитна і кредитна)?
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Slx
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ol_zy
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