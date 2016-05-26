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Додано: Чет 14 лис, 2019 01:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
Хто хоче дати мені своє
Додано: Чет 14 лис, 2019 05:04
Поки ніхто немає рефералки. Форвард як завжди запізнюється)
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:38
Интересный момент со страховками.
На этапе оформления КоКо несколько раз произнес фразу: "никаких страховок мне не подключать".
Договор страхования мне подписать не давали.
При звонке на горлинию на вопрос: "А мне там никаких страховок не подключили?", отвечают: "Мы не видим этой информации, это только в отделении". Как это не видим?
Кстати, а в "Паспорте споживчого кредиту" (продукт Кредитная картка КОКО КАРД) есть упоминание о "Ежемесячном участии в Программе страхования от несчастных случаев" (1%) и "Страховая премия за Программу страхования финансовых рисков"(12 грн). Но там непонятно, включено оно или нет. Т.к. отдельным пунктом есть и "СМС-информирование" (5 грн), а его я точно отключил.
Вот теперь думаю: по второму разу, что ли, теперь идти в кредитный центр (у нас в городе отделения нет).
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:42
Эти страховки видны на первичной анкете открытия счета. Тама птисы проставляются. Нормальные менагеры эти птисы не ставят, а новички могут бонусы себе так зарабатывать.
А клиент ваащето подписывает ту анкету
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
При оплате КоКо в интернете кешбэк начисляют?
Додано: Чет 14 лис, 2019 11:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
Чтобы заактивничать по депозитке ( копейки за неактивность с остатка ранее списали) можно просто пополнить карту, или сперва нужно маленькую сумму отправить?
Додано: Чет 14 лис, 2019 12:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
Страховку по Коко кредитці мені підключили і повідомили що її можна відключити через місяць. Інакше кажуть ніяк. В криниці не багато 1% на розрахункову дату
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