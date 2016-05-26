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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3547354835493550

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 01:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Хто хоче дати мені своє реферальне посилання (в приват) для отримання ко-ко? Воно одне для обидвох продуктів (депозитна і кредитна)?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 05:04

  Slx написав:Хто хоче дати мені своє реферальне посилання (в приват) для отримання ко-ко? Воно одне для обидвох продуктів (депозитна і кредитна)?

Поки ніхто немає рефералки. Форвард як завжди запізнюється)
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:38

Интересный момент со страховками.
На этапе оформления КоКо несколько раз произнес фразу: "никаких страховок мне не подключать".
Договор страхования мне подписать не давали.
При звонке на горлинию на вопрос: "А мне там никаких страховок не подключили?", отвечают: "Мы не видим этой информации, это только в отделении". Как это не видим?

Кстати, а в "Паспорте споживчого кредиту" (продукт Кредитная картка КОКО КАРД) есть упоминание о "Ежемесячном участии в Программе страхования от несчастных случаев" (1%) и "Страховая премия за Программу страхования финансовых рисков"(12 грн). Но там непонятно, включено оно или нет. Т.к. отдельным пунктом есть и "СМС-информирование" (5 грн), а его я точно отключил.

Вот теперь думаю: по второму разу, что ли, теперь идти в кредитный центр (у нас в городе отделения нет).
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:42

  Искатель написав:Интересный момент со страховками.
На этапе оформления КоКо несколько раз произнес фразу: "никаких страховок мне не подключать".
Договор страхования мне подписать не давали.
При звонке на горлинию на вопрос: "А мне там никаких страховок не подключили?", отвечают: "Мы не видим этой информации, это только в отделении". Как это не видим?

Кстати, а в "Паспорте споживчого кредиту" (продукт Кредитная картка КОКО КАРД) есть упоминание о "Ежемесячном участии в Программе страхования от несчастных случаев" (1%) и "Страховая премия за Программу страхования финансовых рисков"(12 грн). Но там непонятно, включено оно или нет. Т.к. отдельным пунктом есть и "СМС-информирование" (5 грн), а его я точно отключил.

Вот теперь думаю: по второму разу, что ли, теперь идти в кредитный центр (у нас в городе отделения нет).

Эти страховки видны на первичной анкете открытия счета. Тама птисы проставляются. Нормальные менагеры эти птисы не ставят, а новички могут бонусы себе так зарабатывать.
А клиент ваащето подписывает ту анкету
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

При оплате КоКо в интернете кешбэк начисляют?
dengon
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

Чтобы заактивничать по депозитке ( копейки за неактивность с остатка ранее списали) можно просто пополнить карту, или сперва нужно маленькую сумму отправить?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

Страховку по Коко кредитці мені підключили і повідомили що її можна відключити через місяць. Інакше кажуть ніяк. В криниці не багато 1% на розрахункову дату
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:03

Ко-Ко

К сожалению, должен констатировать невозможность оформить КоКо-шку с кредитным лимитом онлайн для ФОП-а.

Т.к. оказывается, чтобы оформить кредитный лимит, нужно дать 2 номера телефона родственников, и через некоторое время получить ответ, что трубку никто не берет.

Т.к. оказывается, что когда сам отказываешься от кредитного лимита, вдруг начинают прозванивать родственников. Зачем - ведь я уже не хочу кредитного лимита.

Т.к. оказывается, что курьерская доставка работает через раз, ибо через неделю после оформления заявки перезвонили и с упреком спросили, почему я не забираю карту...

Т.к. оказывается, что им кровь из носу нужен документ о регистрации ФОПа, и прикрепить его через сайт нет никакой возможности. Необходимо ехать в отделение.

И все эти события произошли в течении 10 дней в описанной выше последовательности.

Бардак-с
AmberIT
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:21

  tarasum написав:Поки ніхто немає рефералки. Форвард як завжди запізнюється)

Тобто Програма розпочалась 5-го числа, а нікому із клієнтів Форварду досі не прийшла пропозиція?
Чому кожен банк гальмує в будь-чому? Я звичайно розумію, що банк - це велика неповоротка машина, але відчуття що сильні сторони кожно банку є не завдяки високоналаштованій структурі а попри всю діяльність інших гілок банку.
Маркетинговий відділ щось запропонує - затупить логістичний (проінформувати співробітників на місцях), програмний (налаштувати ІБ), фінансовий (закрутить гайки пропозиції), юридичний понаставляє мілкий шрифт в умови.
Програмний відділ запропонує щось - маркетинговий загальмує аби підготувати реліз, фінансовий підвищить тарифи задля відшкодування затрат ітд.
Slx
 
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