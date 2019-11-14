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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3548354935503551

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 05:31

Делал несколько операций по дебетке, в том числе и кешбековую - залился на АЗС. В выписке-ПДФ, напротив суммы операции, в графе кешбек увидел НОЛЬ. Они его потом там пропишут и начислят или как?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 07:42

нет, сами нигде не увидите, когда выплатят в следующем месяце сверитесь со своими расчётами
Lost
 
Повідомлень: 1373
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  #<1 ... 3548354935503551
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