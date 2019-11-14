|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 05:31
Делал несколько операций по дебетке, в том числе и кешбековую - залился на АЗС. В выписке-ПДФ, напротив суммы операции, в графе кешбек увидел НОЛЬ. Они его потом там пропишут и начислят или как?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: П'ят 15 лис, 2019 07:42
нет, сами нигде не увидите, когда выплатят в следующем месяце сверитесь со своими расчётами
|