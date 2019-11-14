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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 05:31
Делал несколько операций по дебетке, в том числе и кешбековую - залился на АЗС. В выписке-ПДФ, напротив суммы операции, в графе кешбек увидел НОЛЬ. Они его потом там пропишут и начислят или как?
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 07:42
нет, сами нигде не увидите, когда выплатят в следующем месяце сверитесь со своими расчётами
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:03
Искатель написав:
Интересный момент со страховками.
На этапе оформления КоКо несколько раз произнес фразу: "никаких страховок мне не подключать".
Договор страхования мне подписать не давали.
При звонке на горлинию на вопрос: "А мне там никаких страховок не подключили?", отвечают: "Мы не видим этой информации, это только в отделении". Как это не видим?
Кстати, а в "Паспорте споживчого кредиту" (продукт Кредитная картка КОКО КАРД) есть упоминание о "Ежемесячном участии в Программе страхования от несчастных случаев" (1%) и "Страховая премия за Программу страхования финансовых рисков"(12 грн). Но там непонятно, включено оно или нет. Т.к. отдельным пунктом есть и "СМС-информирование" (5 грн), а его я точно отключил.
Вот теперь думаю: по второму разу, что ли, теперь идти в кредитный центр (у нас в городе отделения нет).
Здравствуйте.
Напишите Ваш номер телефона в лс или на abutenko@forward-bank.com
. Проверим инфу и перезвоним Вам.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:17
Если перебросить деньги переводом внутри ИБ с Депозитки на Кредитку (выручалку) в выводные - операция проведется понедельником или сразу же (выходным днем)?
В будни все проходит моментально
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Sergion
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:58
Sergion написав:
Если перебросить деньги переводом внутри ИБ с Депозитки на Кредитку (выручалку) в выводные - операция проведется понедельником или сразу же (выходным днем)?
В будни все проходит моментально
Проведется по счету понедельником
Но отображение как в будни
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:55
swan forever написав:
напротив суммы операции, в графе кешбек увидел НОЛЬ. Они его потом там пропишут и начислят или как?
там буде цифра, тільки коли усе виплатять(8-го). Це не моно
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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