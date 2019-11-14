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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 05:31
Делал несколько операций по дебетке, в том числе и кешбековую - залился на АЗС. В выписке-ПДФ, напротив суммы операции, в графе кешбек увидел НОЛЬ. Они его потом там пропишут и начислят или как?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: П'ят 15 лис, 2019 07:42
нет, сами нигде не увидите, когда выплатят в следующем месяце сверитесь со своими расчётами
Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:03
Здравствуйте.
Напишите Ваш номер телефона в лс или на abutenko@forward-bank.com. Проверим инфу и перезвоним Вам.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:17
Если перебросить деньги переводом внутри ИБ с Депозитки на Кредитку (выручалку) в выводные - операция проведется понедельником или сразу же (выходным днем)?
В будни все проходит моментально
Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:58
Проведется по счету понедельником
Но отображение как в будни
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
там буде цифра, тільки коли усе виплатять(8-го). Це не моно
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:00
Support BForward
о вы появились. мож ответите на это
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:42
vitaliy_berdinskikh
Приват, Моно, ТАСя - да, иначе. Правда, из ТАСи жене таки позвонили, но 1 раз.
Я не понимаю, нафига обзванивать людей. Кредитный рейтинг можно узнать по запросу в УБКИ, остальную информацию - из открытых источников (т.к. я ФОП). Но у них "процессы", это да.
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