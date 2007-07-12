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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3549355035513552>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 05:31

Делал несколько операций по дебетке, в том числе и кешбековую - залился на АЗС. В выписке-ПДФ, напротив суммы операции, в графе кешбек увидел НОЛЬ. Они его потом там пропишут и начислят или как?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 07:42

нет, сами нигде не увидите, когда выплатят в следующем месяце сверитесь со своими расчётами
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:03

  Искатель написав:Интересный момент со страховками.
На этапе оформления КоКо несколько раз произнес фразу: "никаких страховок мне не подключать".
Договор страхования мне подписать не давали.
При звонке на горлинию на вопрос: "А мне там никаких страховок не подключили?", отвечают: "Мы не видим этой информации, это только в отделении". Как это не видим?

Кстати, а в "Паспорте споживчого кредиту" (продукт Кредитная картка КОКО КАРД) есть упоминание о "Ежемесячном участии в Программе страхования от несчастных случаев" (1%) и "Страховая премия за Программу страхования финансовых рисков"(12 грн). Но там непонятно, включено оно или нет. Т.к. отдельным пунктом есть и "СМС-информирование" (5 грн), а его я точно отключил.

Вот теперь думаю: по второму разу, что ли, теперь идти в кредитный центр (у нас в городе отделения нет).


Здравствуйте.
Напишите Ваш номер телефона в лс или на abutenko@forward-bank.com. Проверим инфу и перезвоним Вам.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:17

Если перебросить деньги переводом внутри ИБ с Депозитки на Кредитку (выручалку) в выводные - операция проведется понедельником или сразу же (выходным днем)?
В будни все проходит моментально
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:58

  Sergion написав:Если перебросить деньги переводом внутри ИБ с Депозитки на Кредитку (выручалку) в выводные - операция проведется понедельником или сразу же (выходным днем)?
В будни все проходит моментально

Проведется по счету понедельником
Но отображение как в будни
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

  swan forever написав:напротив суммы операции, в графе кешбек увидел НОЛЬ. Они его потом там пропишут и начислят или как?

там буде цифра, тільки коли усе виплатять(8-го). Це не моно ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:00

Support BForward
о вы появились. мож ответите на это
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:42

vitaliy_berdinskikh
Как будто где-то дают кредит иначе.

Приват, Моно, ТАСя - да, иначе. Правда, из ТАСи жене таки позвонили, но 1 раз.
Я не понимаю, нафига обзванивать людей. Кредитный рейтинг можно узнать по запросу в УБКИ, остальную информацию - из открытых источников (т.к. я ФОП). Но у них "процессы", это да.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:39

  tarasum написав:
  J написав:
  Ромасик написав:у клієнта може бути велика сім'я, і один член сім'ї матиме куку, інший, наприклад ізю. Умови обслуговування різні.

как работает календарь покупок по ИЗЕ ?
каждый месяц или только в те месяцы когда смс от банка приходит?

Ні запрошення тільки по смс. Хіба що картка видана в поточному році. Зараз толку з із немає,Коко краще,але не багато

а я то думаю, чого ніфіга не нараховують :evil:
Зарабатывайте :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:14

  vitaliy_berdinskikh написав: Карта кредитная. Не хочешь чтоб обзваниванивали - бери дебетную.

брали дебетку - скажи зарплату, когда закончил вуз, дай телефоны двух знакомых,
три раза их посылали,
а они все равно талдычат дай телефоны двух знакомых
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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