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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 05:31
Делал несколько операций по дебетке, в том числе и кешбековую - залился на АЗС. В выписке-ПДФ, напротив суммы операции, в графе кешбек увидел НОЛЬ. Они его потом там пропишут и начислят или как?
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 07:42
нет, сами нигде не увидите, когда выплатят в следующем месяце сверитесь со своими расчётами
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:03
Искатель написав:
Интересный момент со страховками.
На этапе оформления КоКо несколько раз произнес фразу: "никаких страховок мне не подключать".
Договор страхования мне подписать не давали.
При звонке на горлинию на вопрос: "А мне там никаких страховок не подключили?", отвечают: "Мы не видим этой информации, это только в отделении". Как это не видим?
Кстати, а в "Паспорте споживчого кредиту" (продукт Кредитная картка КОКО КАРД) есть упоминание о "Ежемесячном участии в Программе страхования от несчастных случаев" (1%) и "Страховая премия за Программу страхования финансовых рисков"(12 грн). Но там непонятно, включено оно или нет. Т.к. отдельным пунктом есть и "СМС-информирование" (5 грн), а его я точно отключил.
Вот теперь думаю: по второму разу, что ли, теперь идти в кредитный центр (у нас в городе отделения нет).
Здравствуйте.
Напишите Ваш номер телефона в лс или на abutenko@forward-bank.com
. Проверим инфу и перезвоним Вам.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:17
Если перебросить деньги переводом внутри ИБ с Депозитки на Кредитку (выручалку) в выводные - операция проведется понедельником или сразу же (выходным днем)?
В будни все проходит моментально
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Sergion
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:58
Sergion написав:
Если перебросить деньги переводом внутри ИБ с Депозитки на Кредитку (выручалку) в выводные - операция проведется понедельником или сразу же (выходным днем)?
В будни все проходит моментально
Проведется по счету понедельником
Но отображение как в будни
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на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:55
swan forever написав:
напротив суммы операции, в графе кешбек увидел НОЛЬ. Они его потом там пропишут и начислят или как?
там буде цифра, тільки коли усе виплатять(8-го). Це не моно
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:00
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:42
vitaliy_berdinskikh
Как будто где-то дают кредит иначе.
Приват, Моно, ТАСя - да, иначе. Правда, из ТАСи жене таки позвонили, но 1 раз.
Я не понимаю, нафига обзванивать людей. Кредитный рейтинг можно узнать по запросу в УБКИ, остальную информацию - из открытых источников (т.к. я ФОП). Но у них "процессы", это да.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:39
tarasum написав: J написав: Ромасик написав:
у клієнта може бути велика сім'я, і один член сім'ї матиме куку, інший, наприклад ізю. Умови обслуговування різні.
как работает календарь покупок по ИЗЕ ?
каждый месяц или только в те месяцы когда смс от банка приходит?
Ні запрошення тільки по смс. Хіба що картка видана в поточному році. Зараз толку з із немає,Коко краще,але не багато
а я то думаю, чого ніфіга не нараховують
Зарабатывайте
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:14
vitaliy_berdinskikh написав:
Карта кредитная. Не хочешь чтоб обзваниванивали - бери дебетную.
брали дебетку - скажи зарплату, когда закончил вуз, дай телефоны двух знакомых,
три раза их посылали,
а они все равно талдычат дай телефоны двух знакомых
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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