Да при открытии дебетки тоже клянчут номера, аргументирут, что такая мол форма анкеты
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:34
Да при открытии дебетки тоже клянчут номера, аргументирут, что такая мол форма анкеты
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:37
На днях оформлял дебетку коко - не клянчили.
Хотя может из старых анкет вытащили, хз
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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