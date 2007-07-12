Да при открытии дебетки тоже клянчут номера, аргументирут, что такая мол форма анкеты
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:34
Да при открытии дебетки тоже клянчут номера, аргументирут, что такая мол форма анкеты
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:37
На днях оформлял дебетку коко - не клянчили.
Хотя может из старых анкет вытащили, хз
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:24
кажіть рандомні)
Зарабатывайте
Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:06
Здравствуйте. Со стороны Forward Bank нет ограничения в размере 14 999 грн. на операции размещения депозита в Forward online непосредственно с карты другого банка Украины.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:11
непривычно, жаль.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:13
Вітаю.
На операції безготівкового переказу коштів по СЕП з рахунку, відкритого в іншому банку, на депозитний рахунок, відкритий в Forward Bank умови даної Акції не поширюються.
Акція поширюється виключно на оформлення депозиту в гривні на термін 180 або 367 днів в Forward online безпосередньо з карти іншого банку України.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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