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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:34
J написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Карта кредитная. Не хочешь чтоб обзваниванивали - бери дебетную.
брали дебетку - скажи зарплату, когда закончил вуз, дай телефоны двух знакомых,
три раза их посылали,
а они все равно талдычат дай телефоны двух знакомых
Да при открытии дебетки тоже клянчут номера, аргументирут, что такая мол форма анкеты
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:37
emeta написав:
Да при открытии дебетки тоже клянчут номера, аргументирут, что такая мол форма анкеты
На днях оформлял дебетку коко - не клянчили.
Хотя может из старых анкет вытащили, хз
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:24
J написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Карта кредитная. Не хочешь чтоб обзваниванивали - бери дебетную.
брали дебетку - скажи зарплату, когда закончил вуз, дай телефоны двух знакомых,
три раза их посылали,
а они все равно талдычат дай телефоны двух знакомых
кажіть рандомні)
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:06
v57 написав:
для 0.5 к депозиту надо 30т с чужой карты
а как же 14999?
30т и не выпустит, и не впустит?
или я чего-то не понимаю?
Здравствуйте. Со стороны Forward Bank нет ограничения в размере 14 999 грн. на операции размещения депозита в Forward online непосредственно с карты другого банка Украины.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:11
Lost написав:
нет, сами нигде не увидите, когда выплатят в следующем месяце сверитесь со своими расчётами
непривычно, жаль.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:13
greenozon написав: v57 написав:
для 0.5 к депозиту надо 30т с чужой карты
а как же 14999?
30т и не выпустит, и не впустит?
или я чего-то не понимаю?
а якщо з чужого рахунку (по СЕП)
буде акція?
Вітаю.
На операції безготівкового переказу коштів по СЕП з рахунку, відкритого в іншому банку, на депозитний рахунок, відкритий в Forward Bank умови даної Акції не поширюються.
Акція поширюється виключно на оформлення депозиту в гривні на термін 180 або 367 днів в Forward online безпосередньо з карти іншого банку України.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:56
Support BForward, можете обьяснить, какой порядок получения бесплатных пушей по операциям с дебетной картой Коко? Спачала подключить смс при активации, потом включить пуш в приложении? После этого отключать платное смс в приложении?
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:28
J
У меня для КоКо спросили только телефон жены.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:40
Bosstone написав:
Support BForward, можете обьяснить, какой порядок получения бесплатных пушей по операциям с дебетной картой Коко? Спачала подключить смс при активации, потом включить пуш в приложении? После этого отключать платное смс в приложении?
Так правильно)
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