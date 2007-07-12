Додано: Суб 16 лис, 2019 23:54

Уточните пожалуйста особенности по "Кльована вигода" для дебетки:1) Противоречие в п. 3.8 условий и в таблице на стр 5.в таблице указано, под каждой категорией (кино, АЗС и детские товары), что максимальная сумма выплаты составляет 300 грн. То есть суммарно 900 грн в мес лимит? Или все таки по всем трем суммарно 300 грн? Если второй вариант, то зачем под каждой категорией в таблице на стр.5 указано каждый раз по 300 грн? Логичнее сделать нижнюю ячейку объединенную. Либо же в п 3.8 прописать, что 300 грн по каждой категории.Здесь тоже как-то нелогично изображено2) 300(900) грн это до уплаты налогов или после? То есть например реально получить за кино в ноябре 2019:а) потратив 1 863,35 грн*20% *0,805 = 300 грн.илиб) потратив 1 500*20% = получаем 300 грн и потом еще с них удержат НДФЛ и ВС, после чего клиент получит чистыми только 300*0,805 = 241,50 грн?3) Если оформить кредитку и дебетку, то максимальная сумма кэшбека в месяц по обеим составит 1 300 грн или 3 900 грн?