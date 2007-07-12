Из приятных особенностей, которые заметил по КоКо-картам - отсутствие комиссию за конвертацию при расчетах в валюте. (По другим картам, в т. ч. БвК это 1,5%) Из неприятных - непрогнозируемый курс в итоге, т.к. фиксация курса идет не сразу в момент покупки, а проводится блокировка и только в день списания будет применен актуальный курс банка для закрытия операции.
Wolfenstein написав:Support BForward Уточните пожалуйста особенности по "Кльована вигода" для дебетки: 1) Противоречие в п. 3.8 условий и в таблице на стр 5. https://www.forward-bank.com/about/acti ... /Umovy.PDF в таблице указано, под каждой категорией (кино, АЗС и детские товары), что максимальная сумма выплаты составляет 300 грн. То есть суммарно 900 грн в мес лимит? Или все таки по всем трем суммарно 300 грн? Если второй вариант, то зачем под каждой категорией в таблице на стр.5 указано каждый раз по 300 грн? Логичнее сделать нижнюю ячейку объединенную.
Никакого противоречия нет. Под каждой категорией макс - 300, при условии что остальные будут по 0 или использованы после того, как на все 300 куплено по первой категории. Зачем отдельно пишут? Чтобы иметь возможность какую-то категорию в будущем ограничить до <300, чтобы ею одной нельзя было выбрать весь месячный кешбек.