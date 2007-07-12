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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3550355135523553

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 00:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

Из приятных особенностей, которые заметил по КоКо-картам - отсутствие комиссию за конвертацию при расчетах в валюте. (По другим картам, в т. ч. БвК это 1,5%)
Из неприятных - непрогнозируемый курс в итоге, т.к. фиксация курса идет не сразу в момент покупки, а проводится блокировка и только в день списания будет применен актуальный курс банка для закрытия операции.
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 01:01

  Wolfenstein написав:Support BForward
Уточните пожалуйста особенности по "Кльована вигода" для дебетки:
1) Противоречие в п. 3.8 условий и в таблице на стр 5. https://www.forward-bank.com/about/acti ... /Umovy.PDF в таблице указано, под каждой категорией (кино, АЗС и детские товары), что максимальная сумма выплаты составляет 300 грн. То есть суммарно 900 грн в мес лимит? Или все таки по всем трем суммарно 300 грн? Если второй вариант, то зачем под каждой категорией в таблице на стр.5 указано каждый раз по 300 грн? Логичнее сделать нижнюю ячейку объединенную.

Никакого противоречия нет. Под каждой категорией макс - 300, при условии что остальные будут по 0 или использованы после того, как на все 300 куплено по первой категории.
Зачем отдельно пишут? Чтобы иметь возможность какую-то категорию в будущем ограничить до <300, чтобы ею одной нельзя было выбрать весь месячный кешбек.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 07:36

Wolfenstein,
1.300 всего по карте.
2.Грязными, то есть б
3.1000+300.
Пусть офпред поправит, если что.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4192
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  #<1 ... 3550355135523553
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