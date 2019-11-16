Из приятных особенностей, которые заметил по КоКо-картам - отсутствие комиссию за конвертацию при расчетах в валюте. (По другим картам, в т. ч. БвК это 1,5%) Из неприятных - непрогнозируемый курс в итоге, т.к. фиксация курса идет не сразу в момент покупки, а проводится блокировка и только в день списания будет применен актуальный курс банка для закрытия операции.
Wolfenstein написав:Support BForward Уточните пожалуйста особенности по "Кльована вигода" для дебетки: 1) Противоречие в п. 3.8 условий и в таблице на стр 5. https://www.forward-bank.com/about/acti ... /Umovy.PDF в таблице указано, под каждой категорией (кино, АЗС и детские товары), что максимальная сумма выплаты составляет 300 грн. То есть суммарно 900 грн в мес лимит? Или все таки по всем трем суммарно 300 грн? Если второй вариант, то зачем под каждой категорией в таблице на стр.5 указано каждый раз по 300 грн? Логичнее сделать нижнюю ячейку объединенную.
Никакого противоречия нет. Под каждой категорией макс - 300, при условии что остальные будут по 0 или использованы после того, как на все 300 куплено по первой категории. Зачем отдельно пишут? Чтобы иметь возможность какую-то категорию в будущем ограничить до <300, чтобы ею одной нельзя было выбрать весь месячный кешбек.
Искатель написав:Интересный момент со страховками. На этапе оформления КоКо несколько раз произнес фразу: "никаких страховок мне не подключать". Договор страхования мне подписать не давали. При звонке на горлинию на вопрос: "А мне там никаких страховок не подключили?", отвечают: "Мы не видим этой информации, это только в отделении". Как это не видим?
Кстати, а в "Паспорте споживчого кредиту" (продукт Кредитная картка КОКО КАРД) есть упоминание о "Ежемесячном участии в Программе страхования от несчастных случаев" (1%) и "Страховая премия за Программу страхования финансовых рисков"(12 грн). Но там непонятно, включено оно или нет. Т.к. отдельным пунктом есть и "СМС-информирование" (5 грн), а его я точно отключил.
Вот теперь думаю: по второму разу, что ли, теперь идти в кредитный центр (у нас в городе отделения нет).
Эти страховки видны на первичной анкете открытия счета. Тама птисы проставляются. Нормальные менагеры эти птисы не ставят, а новички могут бонусы себе так зарабатывать. А клиент ваащето подписывает ту анкету
Хм... А как теперь проверить-то, подключена страховка или нет? "Вот в чем вопрос!" На горлинии ответить не могут. Идти в отделение и требовать отключить и все такое?
Если пополнять карту: 1) через кассу отделения; 2) через терминал в отделении будет ли браться комиссия или нет?
Если да, то какая? И удивительно, почему этого нет в тарифах.
То, что по P2P через Форвард-онлайн пополнить можно, я в курсе. Интересует вот именно наличное пополнение.
Мабуть без комісії...все треба тестити.
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