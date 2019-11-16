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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3551355235533554

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:51

  patsera59 написав:Будьте внимательны. Форвард - банк-мошенник. Дебитная карта Ко-Ко. Перевод на эту карту с карты этого же банка тарифицируется 0.5% не менее 5 грн. Эта комиссия не отображается в истории операций по карте. Т.е. воруют втихаря. Без рекламы. Закончатся депозиты, забуду этот российский ларёк с деньгами.

А яким макаром переказували?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 30201
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:42

  patsera59 написав:Будьте внимательны. Форвард - банк-мошенник. Дебитная карта Ко-Ко. Перевод на эту карту с карты этого же банка тарифицируется 0.5% не менее 5 грн. Эта комиссия не отображается в истории операций по карте. Т.е. воруют втихаря. Без рекламы. Закончатся депозиты, забуду этот российский ларёк с деньгами.

Так може це комісія тієї карти, з якої переводили на КоКо? :?:
Тоді де ж шахрайство, все чесно сплачего відповідно до тарифів тієї карти.

Я переводив і на КоКо, і з КоКо - на картки іншого банку. І ніякої комісія не платив.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 30
З нами з: 06.08.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:46

  vitaliy_berdinskikh написав:
  patsera59 написав:Будьте внимательны. Форвард - банк-мошенник. Дебитная карта Ко-Ко. Перевод на эту карту с карты этого же банка тарифицируется 0.5% не менее 5 грн. Эта комиссия не отображается в истории операций по карте. Т.е. воруют втихаря. Без рекламы. Закончатся депозиты, забуду этот российский ларёк с деньгами.

Так може це комісія тієї карти, з якої переводили на КоКо? :?:
Тоді де ж шахрайство, все чесно сплачего відповідно до тарифів тієї карти.

Я переводив і на КоКо, і з КоКо - на картки іншого банку. І ніякої комісія не платив.

З карти Фарсу на карту КОсті переводили.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30201
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
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  #<1 ... 3551355235533554
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