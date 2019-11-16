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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лис, 2019 14:51
patsera59 написав:
Будьте внимательны. Форвард - банк-мошенник. Дебитная карта Ко-Ко. Перевод на эту карту с карты этого же банка тарифицируется 0.5% не менее 5 грн.
Эта комиссия не отображается в истории операций по карте. Т.е. воруют втихаря. Без рекламы. Закончатся депозиты, забуду этот российский ларёк с деньгами.
А яким макаром переказували?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 17:42
patsera59 написав:
Будьте внимательны. Форвард - банк-мошенник. Дебитная карта Ко-Ко. Перевод на эту карту с карты этого же банка тарифицируется 0.5% не менее 5 грн. Эта комиссия не отображается в истории операций по карте. Т.е. воруют втихаря. Без рекламы. Закончатся депозиты, забуду этот российский ларёк с деньгами.
Так може це комісія тієї карти, з якої переводили на КоКо?
Тоді де ж шахрайство, все чесно сплачего відповідно до тарифів тієї карти.
Я переводив і на КоКо, і з КоКо - на картки іншого банку. І ніякої комісія не платив.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 17:46
vitaliy_berdinskikh написав: patsera59 написав:
Будьте внимательны. Форвард - банк-мошенник. Дебитная карта Ко-Ко. Перевод на эту карту с карты этого же банка тарифицируется 0.5% не менее 5 грн. Эта комиссия не отображается в истории операций по карте. Т.е. воруют втихаря. Без рекламы. Закончатся депозиты, забуду этот российский ларёк с деньгами.
Так може це комісія тієї карти, з якої переводили на КоКо?
Тоді де ж шахрайство, все чесно сплачего відповідно до тарифів тієї карти.
Я переводив і на КоКо, і з КоКо - на картки іншого банку. І ніякої комісія не платив.
З карти Фарсу на карту КОсті переводили.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 17 лис, 2019 20:53
tarasum написав: Bosstone написав:
Support BForward, можете обьяснить, какой порядок получения бесплатных пушей по операциям с дебетной картой Коко? Спачала подключить смс при активации, потом включить пуш в приложении? После этого отключать платное смс в приложении?
Так правильно)
После этого СМС у меня не отключатся
- в приложении просто ничего не меняется
- в ИБ пишет произошла ошибка при отключении смс
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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