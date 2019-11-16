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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3551355235533554

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:51

  patsera59 написав:Будьте внимательны. Форвард - банк-мошенник. Дебитная карта Ко-Ко. Перевод на эту карту с карты этого же банка тарифицируется 0.5% не менее 5 грн. Эта комиссия не отображается в истории операций по карте. Т.е. воруют втихаря. Без рекламы. Закончатся депозиты, забуду этот российский ларёк с деньгами.

А яким макаром переказували?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:42

  patsera59 написав:Будьте внимательны. Форвард - банк-мошенник. Дебитная карта Ко-Ко. Перевод на эту карту с карты этого же банка тарифицируется 0.5% не менее 5 грн. Эта комиссия не отображается в истории операций по карте. Т.е. воруют втихаря. Без рекламы. Закончатся депозиты, забуду этот российский ларёк с деньгами.

Так може це комісія тієї карти, з якої переводили на КоКо? :?:
Тоді де ж шахрайство, все чесно сплачего відповідно до тарифів тієї карти.

Я переводив і на КоКо, і з КоКо - на картки іншого банку. І ніякої комісія не платив.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:46

  vitaliy_berdinskikh написав:
  patsera59 написав:Будьте внимательны. Форвард - банк-мошенник. Дебитная карта Ко-Ко. Перевод на эту карту с карты этого же банка тарифицируется 0.5% не менее 5 грн. Эта комиссия не отображается в истории операций по карте. Т.е. воруют втихаря. Без рекламы. Закончатся депозиты, забуду этот российский ларёк с деньгами.

Так може це комісія тієї карти, з якої переводили на КоКо? :?:
Тоді де ж шахрайство, все чесно сплачего відповідно до тарифів тієї карти.

Я переводив і на КоКо, і з КоКо - на картки іншого банку. І ніякої комісія не платив.

З карти Фарсу на карту КОсті переводили.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30222
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 20:53

  tarasum написав:
  Bosstone написав:Support BForward, можете обьяснить, какой порядок получения бесплатных пушей по операциям с дебетной картой Коко? Спачала подключить смс при активации, потом включить пуш в приложении? После этого отключать платное смс в приложении?

Так правильно)

После этого СМС у меня не отключатся
- в приложении просто ничего не меняется
- в ИБ пишет произошла ошибка при отключении смс
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:20

  J написав:
  tarasum написав:
  Bosstone написав:Support BForward, можете обьяснить, какой порядок получения бесплатных пушей по операциям с дебетной картой Коко? Спачала подключить смс при активации, потом включить пуш в приложении? После этого отключать платное смс в приложении?

Так правильно)

После этого СМС у меня не отключатся
- в приложении просто ничего не меняется
- в ИБ пишет произошла ошибка при отключении смс
наступного дня відобразиться що смс відключено, то якась бага..
balance
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:38

  rollo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Искатель написав:Еще вопрос. В тарифах по кредитной КоКо нет ни слова о наличном(!) пополнении карты.

Если пополнять карту:
1) через кассу отделения;
2) через терминал в отделении
будет ли браться комиссия или нет?

Если да, то какая?
И удивительно, почему этого нет в тарифах.

То, что по P2P через Форвард-онлайн пополнить можно, я в курсе. Интересует вот именно наличное пополнение.

Мабуть без комісії...все треба тестити.

Через кассу наличными дебетка без комиссии, кредитка с комиссией.
Через терминал в отделении без комиссии обе. Со слов менагера.


На прошлой неделе хотели открыть карту под будущий депозит. Чтобы самим пополнять, размещать, все дела. По словам девочки, карты, которую можно было бы пополнять самостоятельно через банкомат без комиссии - нет. Есть что-то, что до нового года без комисса, а потом тоже будет.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 22:15

  Квесторе_поверніться написав:
  Искатель написав:Еще вопрос. В тарифах по кредитной КоКо нет ни слова о наличном(!) пополнении карты.

Если пополнять карту:
1) через кассу отделения;
2) через терминал в отделении
будет ли браться комиссия или нет?

Если да, то какая?
И удивительно, почему этого нет в тарифах.

То, что по P2P через Форвард-онлайн пополнить можно, я в курсе. Интересует вот именно наличное пополнение.

Мабуть без комісії...все треба тестити.

Через кассу наличными дебетка без комиссии, кредитка с комиссией.
Через терминал в отделении без комиссии обе. Со слов менагера.[/quote]

На прошлой неделе хотели открыть карту под будущий депозит. Чтобы самим пополнять, размещать, все дела. По словам девочки, карты, которую можно было бы пополнять самостоятельно через банкомат без комиссии - нет. Есть что-то, что до нового года без комисса, а потом тоже будет.[/quote]

Перестаньте верить словам девочек. Требуйте подтверждения документами (например - тарифы по карте).
Практикующий вкладчик.
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iurii44
 
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