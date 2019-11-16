patsera59 написав:

Перевод на эту карту с карты этого же банка тарифицируется 0.5% не менее 5 грн.

Будьте внимательны. Форвард - банк-мошенник. Дебитная карта Ко-Ко.Эта комиссия не отображается в истории операций по карте. Т.е. воруют втихаря. Без рекламы. Закончатся депозиты, забуду этот российский ларёк с деньгами.