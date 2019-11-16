patsera59 написав:Будьте внимательны. Форвард - банк-мошенник. Дебитная карта Ко-Ко. Перевод на эту карту с карты этого же банка тарифицируется 0.5% не менее 5 грн. Эта комиссия не отображается в истории операций по карте. Т.е. воруют втихаря. Без рекламы. Закончатся депозиты, забуду этот российский ларёк с деньгами.
А яким макаром переказували?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
patsera59 написав:Будьте внимательны. Форвард - банк-мошенник. Дебитная карта Ко-Ко. Перевод на эту карту с карты этого же банка тарифицируется 0.5% не менее 5 грн. Эта комиссия не отображается в истории операций по карте. Т.е. воруют втихаря. Без рекламы. Закончатся депозиты, забуду этот российский ларёк с деньгами.
Так може це комісія тієї карти, з якої переводили на КоКо? Тоді де ж шахрайство, все чесно сплачего відповідно до тарифів тієї карти.
Я переводив і на КоКо, і з КоКо - на картки іншого банку. І ніякої комісія не платив.
patsera59 написав:Будьте внимательны. Форвард - банк-мошенник. Дебитная карта Ко-Ко. Перевод на эту карту с карты этого же банка тарифицируется 0.5% не менее 5 грн. Эта комиссия не отображается в истории операций по карте. Т.е. воруют втихаря. Без рекламы. Закончатся депозиты, забуду этот российский ларёк с деньгами.
Так може це комісія тієї карти, з якої переводили на КоКо? Тоді де ж шахрайство, все чесно сплачего відповідно до тарифів тієї карти.
Я переводив і на КоКо, і з КоКо - на картки іншого банку. І ніякої комісія не платив.
З карти Фарсу на карту КОсті переводили.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Bosstone написав:Support BForward, можете обьяснить, какой порядок получения бесплатных пушей по операциям с дебетной картой Коко? Спачала подключить смс при активации, потом включить пуш в приложении? После этого отключать платное смс в приложении?
Так правильно)
После этого СМС у меня не отключатся - в приложении просто ничего не меняется - в ИБ пишет произошла ошибка при отключении смс
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Bosstone написав:Support BForward, можете обьяснить, какой порядок получения бесплатных пушей по операциям с дебетной картой Коко? Спачала подключить смс при активации, потом включить пуш в приложении? После этого отключать платное смс в приложении?
Так правильно)
После этого СМС у меня не отключатся - в приложении просто ничего не меняется - в ИБ пишет произошла ошибка при отключении смс
наступного дня відобразиться що смс відключено, то якась бага..
Если пополнять карту: 1) через кассу отделения; 2) через терминал в отделении будет ли браться комиссия или нет?
Если да, то какая? И удивительно, почему этого нет в тарифах.
То, что по P2P через Форвард-онлайн пополнить можно, я в курсе. Интересует вот именно наличное пополнение.
Мабуть без комісії...все треба тестити.
Через кассу наличными дебетка без комиссии, кредитка с комиссией. Через терминал в отделении без комиссии обе. Со слов менагера.
На прошлой неделе хотели открыть карту под будущий депозит. Чтобы самим пополнять, размещать, все дела. По словам девочки, карты, которую можно было бы пополнять самостоятельно через банкомат без комиссии - нет. Есть что-то, что до нового года без комисса, а потом тоже будет.
Если пополнять карту: 1) через кассу отделения; 2) через терминал в отделении будет ли браться комиссия или нет?
Если да, то какая? И удивительно, почему этого нет в тарифах.
То, что по P2P через Форвард-онлайн пополнить можно, я в курсе. Интересует вот именно наличное пополнение.
Мабуть без комісії...все треба тестити.
Через кассу наличными дебетка без комиссии, кредитка с комиссией. Через терминал в отделении без комиссии обе. Со слов менагера.[/quote]
На прошлой неделе хотели открыть карту под будущий депозит. Чтобы самим пополнять, размещать, все дела. По словам девочки, карты, которую можно было бы пополнять самостоятельно через банкомат без комиссии - нет. Есть что-то, что до нового года без комисса, а потом тоже будет.[/quote]
Перестаньте верить словам девочек. Требуйте подтверждения документами (например - тарифы по карте).
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