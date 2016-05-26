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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лис, 2019 11:27
Support BForward, когда раздадите коды приглашения на коко-кард для друзей?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 18 лис, 2019 11:38
Support BForward, якщо встановлені додатки на різних смартфонах із одним обліковим записом, пуш-повідомлення надходитимуть на обидва?
Додано: Пон 18 лис, 2019 16:54
Пуш-повідомлення повинні надходити на той телефон, на якому Ваш фінансовий номер телефону.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Пон 18 лис, 2019 16:56
Support BForward
То есть нельзя сделать чтобы СМС было на одной карте, а пуши на другой?
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