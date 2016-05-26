RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3552355335543555

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:27

Support BForward, когда раздадите коды приглашения на коко-кард для друзей?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9731
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6399 раз.
Подякували: 2598 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:38

Support BForward, якщо встановлені додатки на різних смартфонах із одним обліковим записом, пуш-повідомлення надходитимуть на обидва?
Кочевник
 
Повідомлень: 1076
З нами з: 16.02.17
Подякував: 182 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:54

  Кочевник написав:Support BForward, якщо встановлені додатки на різних смартфонах із одним обліковим записом, пуш-повідомлення надходитимуть на обидва?

Пуш-повідомлення повинні надходити на той телефон, на якому Ваш фінансовий номер телефону.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2725
З нами з: 24.09.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:56

Support BForward
То есть нельзя сделать чтобы СМС было на одной карте, а пуши на другой?
Vorlon
 
Повідомлень: 7447
З нами з: 14.06.13
Подякував: 369 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3552355335543555
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Oktawa і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Універсал (Universal Bank) 1 ... 640, 641, 642
Anonymous » Чет 07 чер, 2007 13:03
6419 1447775
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 17:30
jay2004
Альфа-Банк 1 ... 7871, 7872, 7873
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
78723 9290934
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 17:17
Skiw
РВС Банк 1 ... 25, 26, 27
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
264 38527
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 16:53
abc111

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.