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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лис, 2019 11:27
Support BForward, когда раздадите коды приглашения на коко-кард для друзей?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 18 лис, 2019 11:38
Support BForward, якщо встановлені додатки на різних смартфонах із одним обліковим записом, пуш-повідомлення надходитимуть на обидва?
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Додано: Пон 18 лис, 2019 16:54
Кочевник написав:Support BForward
, якщо встановлені додатки на різних смартфонах із одним обліковим записом, пуш-повідомлення надходитимуть на обидва?
Пуш-повідомлення повинні надходити на той телефон, на якому Ваш фінансовий номер телефону.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Додано: Пон 18 лис, 2019 16:56
Support BForward
То есть нельзя сделать чтобы СМС было на одной карте, а пуши на другой?
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Додано: Пон 18 лис, 2019 17:56
Support BForward написав: Кочевник написав:Support BForward
, якщо встановлені додатки на різних смартфонах із одним обліковим записом, пуш-повідомлення надходитимуть на обидва?
Пуш-повідомлення повинні надходити на той телефон, на якому Ваш фінансовий номер телефону.
Пуші спокійно ходять на телефон з іншим номером телефону, який ніколи сімки з фінансовим номером не бачив.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 17:58
Ромасик написав: Support BForward написав: Кочевник написав:Support BForward
, якщо встановлені додатки на різних смартфонах із одним обліковим записом, пуш-повідомлення надходитимуть на обидва?
Пуш-повідомлення повинні надходити на той телефон, на якому Ваш фінансовий номер телефону.
Пуші спокійно ходять на телефон з іншим номером телефону, який ніколи сімки з фінансовим номером не бачив.
Пуші не хочуть повинуватись фінансовому номеру?
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Додано: Пон 18 лис, 2019 18:03
Кочевник написав:Support BForward
, якщо встановлені додатки на різних смартфонах із одним обліковим записом, пуш-повідомлення надходитимуть на обидва?
з досвіду Алли: коли встановите пуш на новому девайсі, пуш на старому деактивовується. Перевірте скунсика
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Ромасик
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:20
Ромасик написав: Кочевник написав:Support BForward
, якщо встановлені додатки на різних смартфонах із одним обліковим записом, пуш-повідомлення надходитимуть на обидва?
з досвіду Алли: коли встановите пуш на новому девайсі, пуш на старому деактивовується. Перевірте скунсика
Не хочу. Я краще взагалі відключу смс по КоКо. По інших картках в мене смс безкоштовні.
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Пон 18 лис, 2019 18:57
THB
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