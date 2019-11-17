RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3552355335543555

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:27

Support BForward, когда раздадите коды приглашения на коко-кард для друзей?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9734
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6399 раз.
Подякували: 2600 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:38

Support BForward, якщо встановлені додатки на різних смартфонах із одним обліковим записом, пуш-повідомлення надходитимуть на обидва?
Кочевник
 
Повідомлень: 1078
З нами з: 16.02.17
Подякував: 183 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:54

  Кочевник написав:Support BForward, якщо встановлені додатки на різних смартфонах із одним обліковим записом, пуш-повідомлення надходитимуть на обидва?

Пуш-повідомлення повинні надходити на той телефон, на якому Ваш фінансовий номер телефону.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2725
З нами з: 24.09.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:56

Support BForward
То есть нельзя сделать чтобы СМС было на одной карте, а пуши на другой?
Vorlon
 
Повідомлень: 7447
З нами з: 14.06.13
Подякував: 369 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:56

  Support BForward написав:
  Кочевник написав:Support BForward, якщо встановлені додатки на різних смартфонах із одним обліковим записом, пуш-повідомлення надходитимуть на обидва?

Пуш-повідомлення повинні надходити на той телефон, на якому Ваш фінансовий номер телефону.

Пуші спокійно ходять на телефон з іншим номером телефону, який ніколи сімки з фінансовим номером не бачив.
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
Повідомлень: 820
З нами з: 30.03.15
Подякував: 100 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:58

  Ромасик написав:
  Support BForward написав:
  Кочевник написав:Support BForward, якщо встановлені додатки на різних смартфонах із одним обліковим записом, пуш-повідомлення надходитимуть на обидва?

Пуш-повідомлення повинні надходити на той телефон, на якому Ваш фінансовий номер телефону.

Пуші спокійно ходять на телефон з іншим номером телефону, який ніколи сімки з фінансовим номером не бачив.

Пуші не хочуть повинуватись фінансовому номеру? :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30241
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:03

  Кочевник написав:Support BForward, якщо встановлені додатки на різних смартфонах із одним обліковим записом, пуш-повідомлення надходитимуть на обидва?

з досвіду Алли: коли встановите пуш на новому девайсі, пуш на старому деактивовується. Перевірте скунсика :)
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
Повідомлень: 820
З нами з: 30.03.15
Подякував: 100 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:03

  Квесторе_поверніться написав:Пуші не хочуть повинуватись фінансовому номеру? :)

цікаво як? :lol:
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
Повідомлень: 820
З нами з: 30.03.15
Подякував: 100 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:20

  Ромасик написав:
  Кочевник написав:Support BForward, якщо встановлені додатки на різних смартфонах із одним обліковим записом, пуш-повідомлення надходитимуть на обидва?

з досвіду Алли: коли встановите пуш на новому девайсі, пуш на старому деактивовується. Перевірте скунсика :)

Не хочу. Я краще взагалі відключу смс по КоКо. По інших картках в мене смс безкоштовні.
Кочевник
 
Повідомлень: 1078
З нами з: 16.02.17
Подякував: 183 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:57

  VASH написав:Я дивлюсь на сайті Форварду зникла картка БВК, як зрозумів її замінили новими видами. У мене ж є картка БВК що діє. Підкажіть, будь ласка, у яких банкоматах зняття з БВК без комісії на максимальний добовий ліміт.


Бачу офіційний представник банку ігнорує моє питання, хоча як банк може вбирати з сайту умови щодо продукту що діє. Буду вдячний тому хто підкаже.
VASH
 
Повідомлень: 388
З нами з: 26.10.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3552355335543555
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kevin, kostya77, makor06, novichok і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1414, 1415, 1416
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14153 1964830
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 21:09
jay2004
Універсал (Universal Bank) 1 ... 642, 643, 644
Anonymous » Чет 07 чер, 2007 13:03
6430 1448513
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 20:27
stas_rst
Альфа-Банк 1 ... 7871, 7872, 7873
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
78724 9291776
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 19:50
Кочевник

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.