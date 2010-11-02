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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3553355435553556

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 23:07

  VASH написав:
  VASH написав:Я дивлюсь на сайті Форварду зникла картка БВК, як зрозумів її замінили новими видами. У мене ж є картка БВК що діє. Підкажіть, будь ласка, у яких банкоматах зняття з БВК без комісії на максимальний добовий ліміт.


Бачу офіційний представник банку ігнорує моє питання, хоча як банк може вбирати з сайту умови щодо продукту що діє. Буду вдячний тому хто підкаже.

Власні банкомати і Євронет безкомісійними були в Фарса десь півроку рік тому на зняття готівки.
Але коли появилась Депозитка то невеликі суми можна зняти без комісії в любому банкоматі.
А з дебетної КОсті КОлишнього карти зробили видачу без комісії в банкомата і касах банків всього світу. В сенсі Фарс собі за це комісії не візьме.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 23:22

Квесторе_поверніться

Большое спасибо, попробую в Приватовском банкомате.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 23:33

  iurii44 написав:
Перестаньте верить словам девочек. Требуйте подтверждения документами (например - тарифы по карте).


Девочки тоже разные бывают.
Посмотрел карты. Дебетка коко - с платой по 15 в месяц, если не будешь покупать/держать налик на ней.
Есть в банке карта по типу прошлой "в кармане", без всяких платежей, дебитка?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 23:44

  vano80 написав:Дебетка коко - с платой по 15 в месяц, если не будешь покупать/держать налик на ней.

У вас что - 1000 грн. нет на подержать под 15%? Вы серьёзно? :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 00:32

  Vorlon написав:
  vano80 написав:Дебетка коко - с платой по 15 в месяц, если не будешь покупать/держать налик на ней.

У вас что - 1000 грн. нет на подержать под 15%? Вы серьёзно? :o

Наверное почти у каждого хоть раз в жизни была черная полоса, когда приходилось перебиваться от зп до зп.
Bosstone
 
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