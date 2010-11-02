VASH написав:Я дивлюсь на сайті Форварду зникла картка БВК, як зрозумів її замінили новими видами. У мене ж є картка БВК що діє. Підкажіть, будь ласка, у яких банкоматах зняття з БВК без комісії на максимальний добовий ліміт.
Бачу офіційний представник банку ігнорує моє питання, хоча як банк може вбирати з сайту умови щодо продукту що діє. Буду вдячний тому хто підкаже.
Власні банкомати і Євронет безкомісійними були в Фарса десь півроку рік тому на зняття готівки. Але коли появилась Депозитка то невеликі суми можна зняти без комісії в любому банкоматі. А з дебетної КОсті КОлишнього карти зробили видачу без комісії в банкомата і касах банків всього світу. В сенсі Фарс собі за це комісії не візьме.
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iurii44 написав: Перестаньте верить словам девочек. Требуйте подтверждения документами (например - тарифы по карте).
Девочки тоже разные бывают. Посмотрел карты. Дебетка коко - с платой по 15 в месяц, если не будешь покупать/держать налик на ней. Есть в банке карта по типу прошлой "в кармане", без всяких платежей, дебитка?