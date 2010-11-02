Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лис, 2019 10:00
Обращаю внимание новоиспеченных владельцев кредитных КоКо на то, что в условии начисления 100 грн кешбека по операции от 100 грн речь идет только о самой первой операции. То есть не первой от 100, а просто первой.
Расплатился первой операцией на сумму меньше 100 грн - прощай кешбек 100 грн навсегда.
Промо-код +50 грн (Минфин/Бонус к депозиту):
MZ2W9GD.
kosul
Повідомлень: 132
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:11
Vorlon написав: Support BForward
То есть нельзя сделать чтобы СМС было на одной карте, а пуши на другой?
Да, нужно выбрать что-то одно - либо смс, либо ПУШи.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Представник банку
Повідомлень: 2728
З нами з: 24.09.12
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:20
FYI. Уже неделю жду курьерскую доставку КоКо кредитки. Знал бы о такой оперативности, не поленился бы сходить в отделение.
dengon
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:23
VASH написав:
Я дивлюсь на сайті Форварду зникла картка БВК, як зрозумів її замінили новими видами. У мене ж є картка БВК що діє. Підкажіть, будь ласка, у яких банкоматах зняття з БВК без комісії на максимальний добовий ліміт.
Вітаю.
Тарифи по картці БВК є на сайті: розділ КАРТКИ -> вкладка "УМОВИ ТА ТАРИФИ"
https://www.forward-bank.com/cards/card-terms/
-> Єдиний збірник тарифів по платіжних картках.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Представник банку
Повідомлень: 2728
З нами з: 24.09.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 156 раз.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:26
dengon написав:
FYI. Уже неделю жду курьерскую доставку КоКо кредитки. Знал бы о такой оперативности, не поленился бы сходить в отделение.
Здравствуйте.
Напишите, пожалуйста, Ваш номер телефона или ФИО в личку. Проверим, почему возникла задержка и когда будет осуществлена доставка.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Представник банку
Повідомлень: 2728
З нами з: 24.09.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 156 раз.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:39
Support BForward написав:
Єдиний збірник тарифів по платіжних картках.
3.2.2.7.
Кредитна картка «Виручалка NoName» (DS) 11. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс» 17 грн
про PUSH ни слова
Если смотреть тарифы на карту в моб.приложении
-Текстовых сообщений в виде услуги "SMS-сервис" 17грн.
-PUSH уведомлений Тариф не установлен
Где правда?
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Повідомлень: 2218
З нами з: 18.09.13
Подякував: 443 раз.
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