Обращаю внимание новоиспеченных владельцев кредитных КоКо на то, что в условии начисления 100 грн кешбека по операции от 100 грн речь идет только о самой первой операции. То есть не первой от 100, а просто первой. Расплатился первой операцией на сумму меньше 100 грн - прощай кешбек 100 грн навсегда.
Промо-код +50 грн (Минфин/Бонус к депозиту): MZ2W9GD.
VASH написав:Я дивлюсь на сайті Форварду зникла картка БВК, як зрозумів її замінили новими видами. У мене ж є картка БВК що діє. Підкажіть, будь ласка, у яких банкоматах зняття з БВК без комісії на максимальний добовий ліміт.
lel написав:Открыл депо с карты другого банка, согласно акции (стр 11) https://www.forward-bank.com/about/acti ... vy_dep.pdf. Висел, гад, в заявке минут 30. Потом перешел в активные, но 0,5% не добавилось. Горячка говорит, что завтра отобразится новая ставка. Так ли это? Кто уже пробовал?
VASH написав:Я дивлюсь на сайті Форварду зникла картка БВК, як зрозумів її замінили новими видами. У мене ж є картка БВК що діє. Підкажіть, будь ласка, у яких банкоматах зняття з БВК без комісії на максимальний добовий ліміт.
Бачу офіційний представник банку ігнорує моє питання, хоча як банк може вбирати з сайту умови щодо продукту що діє. Буду вдячний тому хто підкаже.
Власні банкомати і Євронет безкомісійними були в Фарса десь півроку рік тому на зняття готівки. Але коли появилась Депозитка то невеликі суми можна зняти без комісії в любому банкоматі. А з дебетної КОсті КОлишнього карти зробили видачу без комісії в банкомата і касах банків всього світу. В сенсі Фарс собі за це комісії не візьме.
Як з'ясувалося на гарячій лінії: при знятті у касі чи банкоматі банку блокується 5 з чимось відсотків, на наступний день вони на рахунку; при знятті у банкоматах будь яких інших банків - комісія 1,5% (до 50000 грн). Круто!
lel написав:Открыл депо с карты другого банка, согласно акции (стр 11) https://www.forward-bank.com/about/acti ... vy_dep.pdf. Висел, гад, в заявке минут 30. Потом перешел в активные, но 0,5% не добавилось. Горячка говорит, что завтра отобразится новая ставка. Так ли это? Кто уже пробовал?
Добавилось?
В ИБ добавилось 0,5%, а если скачать договор - нет. Прийдется проверять выплату через месяц.
И еще информация для тех, кто подумывает об оформлениии кредитной КоКо карты. В отделении вас попытаются обмануть минимум два раза.
Обман 1. Что страховка обязательна. Причем желающий заработать за страховку на бонусный бутерброд с маслом менеджер упрется рогом, не принимая возражения. (По украинскому законодательству вам не могут навязывать продукт, который вам не нужен. Страховка и карта - разные продукты. Права качать можно, но не всегда есть на это время). Менеджер предлагает отказаться от страховки через месяц, идя на второй обман - см.ниже.
Обман 2. Что если вы гасите задолженность в льготном периоде, премия за страховую защиту не взимается. Ложь в том, что на самом деле деньги за страховку снимутся ровно через месяц после заключения договора, если есть задолженность. Хоть вы и в льготном периоде.
Все это усугубляется длящимся уже годы отсутствием интернет-банкинга, работающего в режиме реального времени.
Контакт-центр предлагает узнавать сумму к погашению в последний день льготного периода. До того называет завышенную. Бо "программа не знает, в льготном периоде вы или нет". Какой-то бред.
Промо-код +50 грн (Минфин/Бонус к депозиту): MZ2W9GD.