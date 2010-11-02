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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3555355635573558>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:00

Обращаю внимание новоиспеченных владельцев кредитных КоКо на то, что в условии начисления 100 грн кешбека по операции от 100 грн речь идет только о самой первой операции. То есть не первой от 100, а просто первой.
Расплатился первой операцией на сумму меньше 100 грн - прощай кешбек 100 грн навсегда.
Промо-код +50 грн (Минфин/Бонус к депозиту): MZ2W9GD.
kosul
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:11

  Vorlon написав:Support BForward
То есть нельзя сделать чтобы СМС было на одной карте, а пуши на другой?


Да, нужно выбрать что-то одно - либо смс, либо ПУШи.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

FYI. Уже неделю жду курьерскую доставку КоКо кредитки. Знал бы о такой оперативности, не поленился бы сходить в отделение.
dengon
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:23

  VASH написав:Я дивлюсь на сайті Форварду зникла картка БВК, як зрозумів її замінили новими видами. У мене ж є картка БВК що діє. Підкажіть, будь ласка, у яких банкоматах зняття з БВК без комісії на максимальний добовий ліміт.


Вітаю.
Тарифи по картці БВК є на сайті: розділ КАРТКИ -> вкладка "УМОВИ ТА ТАРИФИ" https://www.forward-bank.com/cards/card-terms/ -> Єдиний збірник тарифів по платіжних картках.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:26

  dengon написав:FYI. Уже неделю жду курьерскую доставку КоКо кредитки. Знал бы о такой оперативности, не поленился бы сходить в отделение.


Здравствуйте.
Напишите, пожалуйста, Ваш номер телефона или ФИО в личку. Проверим, почему возникла задержка и когда будет осуществлена доставка.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:39

  Support BForward написав: Єдиний збірник тарифів по платіжних картках.

3.2.2.7. Кредитна картка «Виручалка NoName» (DS)
11. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс» 17 грн

про PUSH ни слова
Если смотреть тарифы на карту в моб.приложении
-Текстовых сообщений в виде услуги "SMS-сервис" 17грн.
-PUSH уведомлений Тариф не установлен

Где правда?
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:01

  lel написав:Открыл депо с карты другого банка, согласно акции (стр 11) https://www.forward-bank.com/about/acti ... vy_dep.pdf. Висел, гад, в заявке минут 30. Потом перешел в активные, но 0,5% не добавилось. Горячка говорит, что завтра отобразится новая ставка.
Так ли это? Кто уже пробовал?


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Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:03

  Квесторе_поверніться написав:
  VASH написав:
  VASH написав:Я дивлюсь на сайті Форварду зникла картка БВК, як зрозумів її замінили новими видами. У мене ж є картка БВК що діє. Підкажіть, будь ласка, у яких банкоматах зняття з БВК без комісії на максимальний добовий ліміт.


Бачу офіційний представник банку ігнорує моє питання, хоча як банк може вбирати з сайту умови щодо продукту що діє. Буду вдячний тому хто підкаже.

Власні банкомати і Євронет безкомісійними були в Фарса десь півроку рік тому на зняття готівки.
Але коли появилась Депозитка то невеликі суми можна зняти без комісії в любому банкоматі.
А з дебетної КОсті КОлишнього карти зробили видачу без комісії в банкомата і касах банків всього світу. В сенсі Фарс собі за це комісії не візьме.


Як з'ясувалося на гарячій лінії: при знятті у касі чи банкоматі банку блокується 5 з чимось відсотків, на наступний день вони на рахунку; при знятті у банкоматах будь яких інших банків - комісія 1,5% (до 50000 грн). Круто!
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:02

  Інкогніто написав:
  lel написав:Открыл депо с карты другого банка, согласно акции (стр 11) https://www.forward-bank.com/about/acti ... vy_dep.pdf. Висел, гад, в заявке минут 30. Потом перешел в активные, но 0,5% не добавилось. Горячка говорит, что завтра отобразится новая ставка.
Так ли это? Кто уже пробовал?


Добавилось?

В ИБ добавилось 0,5%, а если скачать договор - нет. Прийдется проверять выплату через месяц.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:41

И еще информация для тех, кто подумывает об оформлениии кредитной КоКо карты.
В отделении вас попытаются обмануть минимум два раза.

Обман 1. Что страховка обязательна. Причем желающий заработать за страховку на бонусный бутерброд с маслом менеджер упрется рогом, не принимая возражения. (По украинскому законодательству вам не могут навязывать продукт, который вам не нужен. Страховка и карта - разные продукты. Права качать можно, но не всегда есть на это время).
Менеджер предлагает отказаться от страховки через месяц, идя на второй обман - см.ниже.

Обман 2. Что если вы гасите задолженность в льготном периоде, премия за страховую защиту не взимается. Ложь в том, что на самом деле деньги за страховку снимутся ровно через месяц после заключения договора, если есть задолженность. Хоть вы и в льготном периоде.

Все это усугубляется длящимся уже годы отсутствием интернет-банкинга, работающего в режиме реального времени.

Контакт-центр предлагает узнавать сумму к погашению в последний день льготного периода. До того называет завышенную. Бо "программа не знает, в льготном периоде вы или нет". Какой-то бред.
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kosul
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