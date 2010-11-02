Bosstone написав:Наверное почти у каждого хоть раз в жизни была черная полоса, когда приходилось перебиваться от зп до зп.
Нет, здесь проще: человек вначале разговор вел про "пополнения самому через банкомат без комиса", а потом вплавил в ту же мысль ежемес. плату за обслуживание вместо комиса...
карты, которую можно было бы пополнять самостоятельно через банкомат без комиссии - нет. Есть что-то, что до нового года без комисса, а потом тоже будет.
...А потом оказалось, что при планах на депозит "почитал карты", но то ли не увидел, то ли не может положить 1000 на карту под 15%... Или 10 операций сделать.
Все еще проще. Карту хотели делать для пенса. Чтобы он раз в месяц снимал проценты. Ему морока с количеством покупок или минимальным остатком не нужна. Раньше банк давал такую возможность, сейчас нет. Вроде понятно написал?
Support BForward, 15 грн по КОКО дебетній до 1 січня року 2020 не стягується при невиконанні умов стягнення абонки?
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