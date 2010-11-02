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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3555355635573558

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:53

  Slx написав:
  Bosstone написав:Наверное почти у каждого хоть раз в жизни была черная полоса, когда приходилось перебиваться от зп до зп.

Нет, здесь проще: человек вначале разговор вел про "пополнения самому через банкомат без комиса", а потом вплавил в ту же мысль ежемес. плату за обслуживание вместо комиса...
карты, которую можно было бы пополнять самостоятельно через банкомат без комиссии - нет. Есть что-то, что до нового года без комисса, а потом тоже будет.

...А потом оказалось, что при планах на депозит "почитал карты", но то ли не увидел, то ли не может положить 1000 на карту под 15%... Или 10 операций сделать.


Все еще проще. Карту хотели делать для пенса. Чтобы он раз в месяц снимал проценты. Ему морока с количеством покупок или минимальным остатком не нужна.
Раньше банк давал такую возможность, сейчас нет.
Вроде понятно написал?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:59

Support BForward, 15 грн по КОКО дебетній до 1 січня року 2020 не стягується при невиконанні умов стягнення абонки?
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Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 3555355635573558
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