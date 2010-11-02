Bosstone написав:Наверное почти у каждого хоть раз в жизни была черная полоса, когда приходилось перебиваться от зп до зп.
Нет, здесь проще: человек вначале разговор вел про "пополнения самому через банкомат без комиса", а потом вплавил в ту же мысль ежемес. плату за обслуживание вместо комиса...
карты, которую можно было бы пополнять самостоятельно через банкомат без комиссии - нет. Есть что-то, что до нового года без комисса, а потом тоже будет.
...А потом оказалось, что при планах на депозит "почитал карты", но то ли не увидел, то ли не может положить 1000 на карту под 15%... Или 10 операций сделать.
Все еще проще. Карту хотели делать для пенса. Чтобы он раз в месяц снимал проценты. Ему морока с количеством покупок или минимальным остатком не нужна. Раньше банк давал такую возможность, сейчас нет. Вроде понятно написал?
Support BForward, 15 грн по КОКО дебетній до 1 січня року 2020 не стягується при невиконанні умов стягнення абонки?
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Если кредитную карту КоКо оформил 12 ноября, до какого числа надо гасить задолженность, чтобы не платить комиссии? Как я понимаю, до 11 числа каждого следующего месяца надо выводить карту в ноль, правильно?
kosul написав:И еще информация для тех, кто подумывает об оформлениии кредитной КоКо карты. В отделении вас попытаются обмануть минимум два раза.
Обман 1. Что страховка обязательна. Причем желающий заработать за страховку на бонусный бутерброд с маслом менеджер упрется рогом, не принимая возражения. (По украинскому законодательству вам не могут навязывать продукт, который вам не нужен. Страховка и карта - разные продукты. Права качать можно, но не всегда есть на это время). Менеджер предлагает отказаться от страховки через месяц, идя на второй обман - см.ниже.
Обман 2. Что если вы гасите задолженность в льготном периоде, премия за страховую защиту не взимается. Ложь в том, что на самом деле деньги за страховку снимутся ровно через месяц после заключения договора, если есть задолженность. Хоть вы и в льготном периоде.
Все это усугубляется длящимся уже годы отсутствием интернет-банкинга, работающего в режиме реального времени.
Контакт-центр предлагает узнавать сумму к погашению в последний день льготного периода. До того называет завышенную. Бо "программа не знает, в льготном периоде вы или нет". Какой-то бред.
Беріть страховку з Коко і потім на 2 день відключіть,скажіть що передумали,5хв робити і 1 підпис,перевірено. Важливо що не пройшло більше 14днів,для гарантію не платити страховку