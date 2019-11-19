kosul написав:

И еще информация для тех, кто подумывает об оформлениии кредитной КоКо карты.В отделении вас попытаются обмануть минимум два раза.Обман 1. Что страховка обязательна. Причем желающий заработать за страховку на бонусный бутерброд с маслом менеджер упрется рогом, не принимая возражения. (По украинскому законодательству вам не могут навязывать продукт, который вам не нужен. Страховка и карта - разные продукты. Права качать можно, но не всегда есть на это время).Менеджер предлагает отказаться от страховки через месяц, идя на второй обман - см.ниже.Обман 2. Что если вы гасите задолженность в льготном периоде, премия за страховую защиту не взимается. Ложь в том, что на самом деле деньги за страховку снимутся ровно через месяц после заключения договора, если есть задолженность. Хоть вы и в льготном периоде.Все это усугубляется длящимся уже годы отсутствием интернет-банкинга, работающего в режиме реального времени.Контакт-центр предлагает узнавать сумму к погашению в последний день льготного периода. До того называет завышенную. Бо "программа не знает, в льготном периоде вы или нет". Какой-то бред.