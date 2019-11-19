Так, до 01.01.20 діє акція "КОКО free", згідно якої на період її проведення банк не утримує з учасників акції комісію за обслуговування іменної/не іменної картки,яка передбачена тарифами по продукту в рамках Договору.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 09:25
Так, до 01.01.20 діє акція "КОКО free", згідно якої на період її проведення банк не утримує з учасників акції комісію за обслуговування іменної/не іменної картки,яка передбачена тарифами по продукту в рамках Договору.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Сер 20 лис, 2019 09:26
за страховку менеджеру идёт бонус к з.плате.
поэтому сразу можно увидеть в каком отделении работают нищеброды, которые готовы за бонус в 5грн. горло перерезать клиенту.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 20 лис, 2019 12:52
Делаю перевод со своей дебетной КОКО на карту Приватбанка в приложении по номеру карты
Приложение сразу же определяет карту получателя Приватовской.
Деньги вроде уходят
Однако квитанция меня смущает
Коды банков совпадают
получатель и отправитель тот же
Такое впечатление, что отправил средства себе же на другую карту
Здесь что-то не корректно отображается?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:15
Господа, прошу напомнить
Снял с Депозитки за 3 раза в Сбербанке сумму порядка 3000 грн. Произошла блокировка. Блокировка вернется? и когда?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:37
Вернется. Завтра.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:38
а через приватовский SendMoney. приват вроде всех впускает без проблем и без комиссии.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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