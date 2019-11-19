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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3556355735583559

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:25

  Квесторе_поверніться написав:Support BForward, 15 грн по КОКО дебетній до 1 січня року 2020 не стягується при невиконанні умов стягнення абонки?


Так, до 01.01.20 діє акція "КОКО free", згідно якої на період її проведення банк не утримує з учасників акції комісію за обслуговування іменної/не іменної картки,яка передбачена тарифами по продукту в рамках Договору.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Подякував: 69 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:26

за страховку менеджеру идёт бонус к з.плате.
поэтому сразу можно увидеть в каком отделении работают нищеброды, которые готовы за бонус в 5грн. горло перерезать клиенту. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4387
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:52

Делаю перевод со своей дебетной КОКО на карту Приватбанка в приложении по номеру карты
Приложение сразу же определяет карту получателя Приватовской.
Деньги вроде уходят

Однако квитанция меня смущает
Коды банков совпадают
получатель и отправитель тот же
Такое впечатление, что отправил средства себе же на другую карту
Здесь что-то не корректно отображается?


Зображення
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
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Подякував: 65 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:15

Господа, прошу напомнить
Снял с Депозитки за 3 раза в Сбербанке сумму порядка 3000 грн. Произошла блокировка. Блокировка вернется? и когда?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1438
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Подякував: 8 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:37

  Алексей77 написав:Господа, прошу напомнить
Снял с Депозитки за 3 раза в Сбербанке сумму порядка 3000 грн. Произошла блокировка. Блокировка вернется? и когда?


Вернется. Завтра.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1866
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:38

  emeta написав:Делаю перевод со своей дебетной КОКО на карту Приватбанка в приложении по номеру карты
Приложение сразу же определяет карту получателя Приватовской.
Деньги вроде уходят

Однако квитанция меня смущает
Коды банков совпадают
получатель и отправитель тот же
Такое впечатление, что отправил средства себе же на другую карту
Здесь что-то не корректно отображается?


Зображення


а через приватовский SendMoney. приват вроде всех впускает без проблем и без комиссии. :cry:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4387
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 414 раз.
 
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  #<1 ... 3556355735583559
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