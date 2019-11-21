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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3557355835593560

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:37

  Искатель написав:Если кредитную карту КоКо оформил 12 ноября, до какого числа надо гасить задолженность, чтобы не платить комиссии?
Как я понимаю, до 11 числа каждого следующего месяца надо выводить карту в ноль, правильно?

"Меня не видят - это минус"
Повторю вопрос.
И чтобы два раза не писать: а когда и куда падает начисленный кэшбэк? Спасибо.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:39

Что тут за беда
Два перевода вчера завернули, утром вернули на карту средства,
гарантировать переводы не можем, до конца месяца технические проблемы..
:(
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:21

  Искатель написав:а когда и куда падает начисленный кэшбэк? Спасибо.

2.3. Виплата Винагороди проводиться щомісячно 8-го (восьмого) числа календарного місяця, наступного за місяцем, в якому були здійснені Операції ПЛ, за умови відображення їх по Рахунку у відповідності до п.2.2. У разі, якщо 8-й (восьмий) календарний день припадає на вихідний або неробочий день, виплата Винагороди проводиться в перший робочий день після вихідного/неробочого дня

2.8. Виплата Винагороди Клієнту здійснюється в безготівковій формі в національній валюті України шляхом зарахування суми Винагороди, за винятком суми податків та зборів, на Рахунок Клієнта, про що останнього буде повідомлено за допомогою надсилання SMS-повідомлення на номер мобільного телефону, наданого Клієнтом під час оформлення Договору.
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