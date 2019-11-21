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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:37
Искатель написав:
Если кредитную карту КоКо оформил 12 ноября, до какого числа надо гасить задолженность, чтобы не платить комиссии?
Как я понимаю, до 11 числа каждого следующего месяца надо выводить карту в ноль, правильно?
"Меня не видят - это минус"
Повторю вопрос.
И чтобы два раза не писать: а когда и куда падает начисленный кэшбэк? Спасибо.
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Искатель
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:39
Что тут за беда
Два перевода вчера завернули, утром вернули на карту средства,
гарантировать переводы не можем, до конца месяца технические проблемы..
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:21
Искатель написав:
а когда и куда падает начисленный кэшбэк? Спасибо.
2.3. Виплата Винагороди проводиться щомісячно 8-го (восьмого) числа календарного місяця, наступного за місяцем, в якому були здійснені Операції ПЛ, за умови відображення їх по Рахунку у відповідності до п.2.2. У разі, якщо 8-й (восьмий) календарний день припадає на вихідний або неробочий день, виплата Винагороди проводиться в перший робочий день після вихідного/неробочого дня
2.8. Виплата Винагороди Клієнту здійснюється в безготівковій формі в національній валюті України шляхом зарахування суми Винагороди, за винятком суми податків та зборів, на Рахунок Клієнта, про що останнього буде повідомлено за допомогою надсилання SMS-повідомлення на номер мобільного телефону, наданого Клієнтом під час оформлення Договору.
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vollena71
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:24
vollena71, большое спасибо за ответ на второй вопрос!
А по первому: правильно я понимаю, что погасить надо до 11-го числа следующего месяца в ноль(!), чтобы не платить 1% от задолженности, верно?
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Искатель
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:32
Искатель написав:
vollena71, большое спасибо за ответ на второй вопрос!
А по первому: правильно я понимаю, что погасить надо до 11-го числа следующего месяца в ноль(!), чтобы не платить 1% от задолженности, верно?
на утро расчетной даты деньги должны быть на счету - тогда не будет задолженности
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на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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П'ят 22 лис, 2019 12:27
melkh
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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