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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:37
Искатель написав:
Если кредитную карту КоКо оформил 12 ноября, до какого числа надо гасить задолженность, чтобы не платить комиссии?
Как я понимаю, до 11 числа каждого следующего месяца надо выводить карту в ноль, правильно?
"Меня не видят - это минус"
Повторю вопрос.
И чтобы два раза не писать: а когда и куда падает начисленный кэшбэк? Спасибо.
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Искатель
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:39
Что тут за беда
Два перевода вчера завернули, утром вернули на карту средства,
гарантировать переводы не можем, до конца месяца технические проблемы..
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:21
Искатель написав:
а когда и куда падает начисленный кэшбэк? Спасибо.
2.3. Виплата Винагороди проводиться щомісячно 8-го (восьмого) числа календарного місяця, наступного за місяцем, в якому були здійснені Операції ПЛ, за умови відображення їх по Рахунку у відповідності до п.2.2. У разі, якщо 8-й (восьмий) календарний день припадає на вихідний або неробочий день, виплата Винагороди проводиться в перший робочий день після вихідного/неробочого дня
2.8. Виплата Винагороди Клієнту здійснюється в безготівковій формі в національній валюті України шляхом зарахування суми Винагороди, за винятком суми податків та зборів, на Рахунок Клієнта, про що останнього буде повідомлено за допомогою надсилання SMS-повідомлення на номер мобільного телефону, наданого Клієнтом під час оформлення Договору.
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vollena71
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:24
vollena71, большое спасибо за ответ на второй вопрос!
А по первому: правильно я понимаю, что погасить надо до 11-го числа следующего месяца в ноль(!), чтобы не платить 1% от задолженности, верно?
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Искатель
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:32
Искатель написав:
vollena71, большое спасибо за ответ на второй вопрос!
А по первому: правильно я понимаю, что погасить надо до 11-го числа следующего месяца в ноль(!), чтобы не платить 1% от задолженности, верно?
на утро расчетной даты деньги должны быть на счету - тогда не будет задолженности
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Stringer
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:14
Stringer написав: Искатель написав:
vollena71, большое спасибо за ответ на второй вопрос!
А по первому: правильно я понимаю, что погасить надо до 11-го числа следующего месяца в ноль(!), чтобы не платить 1% от задолженности, верно?
на утро расчетной даты деньги должны быть на счету - тогда не будет задолженности
Типа как у Аллы Максимка, чтобы не платить за РКО?
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rollo
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:16
Искатель написав:
vollena71, большое спасибо за ответ на второй вопрос!
А по первому: правильно я понимаю, что погасить надо до 11-го числа следующего месяца в ноль(!), чтобы не платить 1% от задолженности, верно?
У меня нет КоКо кредитки. По моей Выручалке комиссия (не страховка!) берется от задолженности на РД, соответственно, для Выручалки да,верно. Но по тарифам Коко кредитки вижу 1% это
13.Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків та хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно).
Вы от неё не отказывались? Тогда
Тариф за послуги страхування по кредитним картковим продуктам у вигляді відсотка нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з умовами Договору страхування.
Берется сумма фактической задолженности на РД или максимальная за каждый день не понятно.
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vollena71
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:44
Оф.пред. скажите, плиз. Пришло уведомление, что нужно пройти идентификацию у вас в отделении - что это за новости?? Делать больше нечего как болтаться у вас в очередях по отделениям, чтоб какой-то клерк у вас галочку поставил?? Объяснитесь...
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бульбик
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:22
З депозитки в додатку поповнити коко за день до рд можна, чи треба раніше?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:58
бульбик написав:
Оф.пред. скажите, плиз. Пришло уведомление, что нужно пройти идентификацию у вас в отделении - что это за новости?? Делать больше нечего как болтаться у вас в очередях по отделениям, чтоб какой-то клерк у вас галочку поставил?? Объяснитесь...
Тоже пришло.
Хотя чуть больше недели назад оформлял коко-карту и проходил опросникбульбик,
а у Вас в последнее время не было повышения активности использования карт?
А то я в последнее время вернулся, после долгого перерыва, с чуть более, чем средними оборотами. Может с этим связано?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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