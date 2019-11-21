RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3558355935603561

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 425
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 425
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:26

  Вкладчик1234 написав:
  бульбик написав:Оф.пред. скажите, плиз. Пришло уведомление, что нужно пройти идентификацию у вас в отделении - что это за новости?? Делать больше нечего как болтаться у вас в очередях по отделениям, чтоб какой-то клерк у вас галочку поставил?? Объяснитесь...

Тоже пришло.
Хотя чуть больше недели назад оформлял коко-карту и проходил опросник

бульбик, а у Вас в последнее время не было повышения активности использования карт?
А то я в последнее время вернулся, после долгого перерыва, с чуть более, чем средними оборотами. Может с этим связано? :)


Нет - одна операция в месяц на дебетовой карте
бульбик
 
Повідомлень: 641
З нами з: 21.05.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3558355935603561
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, kostya77, Vorlon, WachtAmRhein і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1420, 1421, 1422
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14214 1973193
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лис, 2019 16:52
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 7888, 7889, 7890
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
78897 9310089
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лис, 2019 15:48
Kevin
Юнекс Банк 1 ... 170, 171, 172
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1715 366988
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лис, 2019 14:44
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15840)
22.11.2019 17:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.